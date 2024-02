Neapol s Calzonou vyzve v úvodním osmifinále Ligy mistrů Barcelonu, Porto přivítá Arsenal

Ve středu večer vstupují do osmifinále Ligy mistrů poslední čtyři týmy. Neapol, kterou poprvé povede trenér slovenské reprezentace Francesco Calzona (55), přivítá v souboji úřadujících mistrů Itálie a Španělska Barcelonu, s níž ve vyřazovací fázi pohárů vypadla v obou dosavadních případech. Arsenal se představí na hřišti Porta, přes které v roce 2010 dosud naposledy prošel do čtvrtfinále.

Vedení Neapole v pondělí odvolalo Waltera Mazzarriho, jehož nahradil Calzona, který u Partenopei dříve působil jako asistent. Italský kouč dostal od slovenského svazu svolení, aby současně s reprezentací vedl do konce sezony i tým zpod Vesuvu. Jde už o třetího kouče Neapole v aktuální sezoně.

"Mazzarri je rodinný přítel a vyhodit někoho takového je vždycky bolestivé. Teď musíme dopřát prostor a podporu Francescu Calzonovi, který s námi už spolupracoval a zná 80 procent kádru. Čas ukáže, jestli to byla správná volba," prohlásil šéf klubu Aurelio De Laurentiis.

Neapol postoupila ve vyřazovacích pohárových dvojzápasech se španělskými celky v jediném z devíti případů. V uplynulém ročníku LM prošla do čtvrtfinále, ve všech třech předchozích osmifinále vypadla.

Barcelona vyřadila Neapol nejprve v osmifinále LM v roce 2020 a o dva roky později i ve 2. kole Evropské ligy, přičemž ani jedno ze čtyř vzájemných utkání neprohrála. Blaugranas jsou mezi 16 nejlepšími mužstvy LM po třech letech, minule vypadli po 13 úspěšných osmifinále v řadě.

"Stojíme proti italskému mistrovi. Jsou v podobné situaci jako my, je to 50 na 50. Bude to komplikovaný dvojzápas," citoval web UEFA trenéra katalánského celku Xaviho.

Pravděpodobné sestavy:

SSC Neapol: Meret - Östigärd, Rrahmani, Juan Jesus - Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, Mazzocchi - Politano, Osimhen, Kvaracchelija

FC Barcelona: Ter Stegen - Koundé, Ronald Araújo, Iňigo Martínez, Joao Cancelo - De Jong, Christensen, Gündogan - Yamal, Lewandowski, Pedri

Porto a Arsenal se dosud v evropských pohárech utkaly šestkrát a pokaždé to bylo v LM. Naposledy v osmifinále v roce 2010 postoupil londýnský celek, který od té doby v dalších sedmi osmifinále soutěže vypadl. Mezi 16 nejlepšími mužstvy startuje po sedmi letech.

"Doufám, že získáme anglický titul, ale po dvou vysokých venkovních výhrách je na řadě těžký zápas v Portu," prohlásil trenér Arsenalu Mikel Arteta, jehož svěřenci se naladili na portugalského soupeře ligovými suverénními vítězstvími 6:0 na West Hamu a 5:0 v Burnley. Na vedoucí Liverpool ztrácejí v Premier League dva body.

Draci v dosavadních třech domácích zápasech s Arsenalem neprohráli a poslední dva ovládli. V LM však triumfovali v jediném z uplynulých 10 utkání s anglickými týmy a doma je pětkrát po sobě neporazili (z toho čtyři prohry). Arsenal nepodlehl portugalským soupeřům v pohárech osmkrát v řadě, na jejich hřištích však vyhrál jen jeden z devíti evropských zápasů.

Porto je v lize třetí se sedmibodovou ztrátou na lisabonské celky Benficu a Sporting. "Nikdo v klubu ligu nevzdává, budeme pokračovat v boji stejně jako v Portugalském poháru a Lize mistrů, nejdůležitější klubové soutěži na světě. Jsme jediný portugalský tým, který v ní zbyl," připomněl trenér Sérgio Conceicao.

Pravděpodobné sestavy:

FC Porto: Diogo Costa - Joao Mário, Pepe, Otávio, Wendell - Varela, Nico González - Galeno, Pepe, Francisco Conceicao - Evanilson

Arsenal FC: Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Odegaard, Rice, Havertz - Saka, Trossard, Martinelli

Program Lgy mistrů