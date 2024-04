Arsenal v Mnichově zabojuje o první semifinále LM po 15 letech, obhájce titulu vyzve Real

Ve fotbalové Lize mistrů se ve středu rozhodne o zbývajících dvou semifinalistech. Obhájce titulu Manchester City po úvodní přestřelce 3:3 přivítá v odvetě Real Madrid. Další anglický celek Arsenal čeká duel v Mnichově proti Bayernu, úvodní zápas skončil rovněž nerozhodně (2:2). Obě utkání mají výkop ve 21:00.

Manchester City s Realem mají po Novém roce skvělou formu. Madridský velkoklub neprohrál 15 soutěžních utkání v řadě, angličtí šampioni dokonce 27 duelů. Oba celky jsou v tomto ročníku LM neporažené a na čtvrtfinálovou odvetu se naladily v sobotu ligovými výhrami.

"Máme velkou šanci na semifinále Ligy mistrů, fanoušci nás poženou dopředu. Moji hráči milují, když jsou pod tlakem. Stále jsme ve hře ve třech soutěžích a chceme dál každý týden vítězit," řekl kouč Pep Guardiola po domácím triumfu 5:1 nad Lutonem, díky němuž se jeho tým posunul do čela Premier League.

"Citizens" budou chtít zopakovat scénář z minulé sezony, kdy po úvodní remíze v Madridu doma soupeře deklasovali 4:0 a prošli do finále. Kouč Realu Carlo Ancelotti ale věří, že tentokrát jeho svěřenci navážou na nadějný výkon z prvního zápasu a v šestém utkání na hřišti City v LM poprvé zvítězí. "Bílý balet" útočí na 12. postup ze čtvrtfinále v řadě, naposledy v této fázi neuspěl v ročníku 2003/04.

"Končit dvojzápas venku je malá nevýhoda. Ale věříme si, že i v Manchesteru dokážeme zopakovat podobný výkon, jaký jsme předvedli doma. Hráli jsme skvěle, zejména do té doby, dokud nám stačily síly a dokázali jsme soupeře vysoko presovat," uvedl kouč lídrů španělské ligy.

Bayern v neděli definitivně přišel o šanci na 12. bundesligový titul za sebou, protože soutěž poprvé s předstihem ovládl Leverkusen. Bavorský velkoklub alespoň po výhře 2:0 nad Kolínem nad Rýnem po třech soutěžních utkáních ukončil čekání na vítězství.

Kouč Thomas Tuchel nebude moct ve středu využít zraněné ofenzivní záložníky Kingsleyho Comana a Serge Gnabryho, jenž skóroval v úvodním utkání, ani vykartovaného Alphonsa Daviese. "Chcete mít co nejvíce variant, zvlášť když může jít zápas do prodloužení. Ale my si poradíme. Důležité je, že jsme po delší době zase zvítězili, což nám dodá klid na přípravu," řekl německý trenér.

Arsenal v neděli prohrál doma 0:2 s Aston Villou a přišel o první příčku v anglické lize. Na poslední dvě střetnutí v Allianz Areně nemá dobré vzpomínky, v obou případech utrpěl debakl 1:5. S Bayernem navíc vypadl v pohárech ve všech čtyřech případech, pokaždé v osmifinále LM.

"Po každé porážce jste zklamaní, ale to se může stát. Pokud nás jeden špatný výsledek položí, tak nejsme dost silný tým," podotkl trenér Arsenalu Mikel Arteta po utkání s Aston Villou. "Teď máme jedinečnou možnost po 15 letech postoupit do semifinále Ligy mistrů. Musíme ji využít," dodal španělský kouč, jenž se možná bude muset obejít bez kapitána Martina Ödegaarda. Norský špílmachr kvůli zranění nedohrál poslední zápas.

Vítězové středečních čtvrtfinále se utkají v dalším kole proti sobě. Druhou dvojici utvoří postupující z úterních odvet Dortmund - Atlético Madrid a Barcelona - Paris St. Germain.