Poslouchejte Livesport Zprávy!
Vybraná redakční témata včetně tohoto článku máme pro vás k dispozici také jako audio. Poslouchejte a odebírejte na Spotify a Apple Podcasts.
Sešívaní si v úvodních čtyřech zápasech vypracovali šance na téměř osm branek a ve všech duelech na tom byli lépe než soupeř. Ofenzivní převahu ale přetavili v pouhých pět gólů a v Lize mistrů dál čekají na výhru.
"V téhle soutěži musíme být vepředu efektivní, možná až zabijáčtí, a vzadu musíme dělat minimum chyb," uvědomuje si trenér Jindřich Trpišovský.
A právě efektivita je to, co Slavii v pohárech dlouhodobě sráží. Od začátku ročníku 2024/2025 sešívaní dali ve 20 zápasech na evropské půdě pouhých 16 branek a s průměrem nižším než gól na zápas jsou daleko za evropskými giganty.
Vydařená druhá půle proti Arsenalu je však nadějným základem, od kterého se sešívaní mohou do zbytku aktuálního ročníku odrazit. "Pokud si udržíme tohle nastavení, tak věřím, že se to zlepší, protože kluci stále získávají zkušenosti," zmínil Trpišovský, jenž v Lize mistrů už 18 zápasů čeká na první výhru.
Slávisté proti úřadujícím anglickým šampionům a finalistům minulého ročníku Ligy mistrů odehráli fantastickou druhou půli. Více velkých šancí během 45 minut si proti londýnským Kanonýrům od začátku minulé sezony nikdo nevytvořil. Přes dva očekávané góly za poločas se v duelech s Arsenalem dostala pouze Aston Villa v prosinci minulého roku.
"Ta druhá půlka s Arsenalem byla v podstatě ideální, rozhodně se od ní můžeme odpíchnout. Dokázali jsme si, že když plníme to, co máme, tak můžeme porážet nebo přehrát týmy jako Arsenal. Je na nás, abychom na to navázali," zmínil před duelem s Villarrealem obránce David Jurásek.
Právě zápas s Arsenalem nejlépe ukazuje slávistický posun od minulého ročníku. Zatímco před rokem si Kanonýři z Edenu odvezli pohodlnou výhru 3:0, na začátku listopadu se strachovali o tříbodový zisk do posledních vteřin.
"Slavia je tým, kterému když dáte prst, vezme si celou ruku," chválil sešívané trenér Arsenalu Mikel Arteta. V čem je ale největší rozdíl mezi současnou Slavií a Slavií z minulého ročníku?
Jednoduše řečeno jde hlavně o herní styl, kterým se Slavia prezentuje. Trpišovského parta je v aktuální sezoně výrazně odvážnější na míči. Navíc je směrem dopředu mnohem přímočařejší.
Zatímco v minulém ročníku se Trpišovský a spol. spoléhali na dlouhé nákopy na Tomáše Chorého a sbírání odražených míčů, v této sezoně hrají prim pokusy o driblink. V uplynulé sezoně se sešívaní odhodlali k 118 takovým akcím, nyní jich po čtyřech zápasech mají už 73.
Zajímavý je i pohled do statistiky vedení míče. Hned 61 procent takových pokusů navíc míří směrem k brance soupeře, což je oproti loňsku posun o 15 procentních bodů. Ze Slavie to dělá suverénně nejpřímočařejší tým aktuálního ročníku Ligy mistrů.
Právě v progresivním vedení se nejvíce odráží přínos slávistických posil. Takový Oskar Kubiak k brance soupeře směřuje 82 procent všech svých akcí. Přes 80 procent se dostal také stoper Ange N'Guessan.
Když už sešívaní mají míč, jejich první myšlenka nejčastěji velí k útoku. "Hrají agresivně, přímočaře, jsou skvěle fyzicky připravení," vyjmenovával přednosti nové Slavie trenér Villarrealu Iňigo Pérez.
Slavia se díky své přímočarosti dostává do nebezpečných situací a podle statistiky xGOT je i relativně dobře zakončuje, na výsledcích se ale zatím její zlepšení neprojevuje. Oproti minulému roku má dokonce o jeden bod méně. I proto na výhru čeká už 23 zápasů.
Zlomí dlouholeté prokletí v duelu proti Villarrealu?