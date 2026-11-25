Sparta sáhla k provizornímu řešení poté, co představenstvo v pondělí odvolalo hlavního trenéra Briana Priskeho i jeho asistenty Diarmuida O'Carrolla a Lukase Babalolu. Dánský kouč doplatil na sérii nepovedených výsledků, kterou podtrhla nedělní domácí porážka 1:3 s Libercem. Klub z Letné v Chance Lize po 15 kolech ztrácí na vedoucí Slavii 13 bodů.
Nový sportovní ředitel Sparty Tomáš Sivok, jenž v pondělí nahradil Tomáše Rosického, nadále hledá Priskeho stálého nástupce. Do té doby však A-tým převzali trenéři z řad klubu – Bláža je hlavním koučem v partnerském třetiligovém Loko Praha, Droppa vede sparťanský starší dorost a Blažíček působil u rezervy.
Sedmatřicetiletý Bláža ve Spartě prošel mládežnickými kategoriemi i pozicí asistenta u B-týmu. Poté zamířil sbírat zkušenosti s dospělým fotbalem právě do Loko Praha. Čtyřiačtyřicetiletý Droppa rovněž dlouhodobě působí v akademii klubu a před převzetím nejstaršího dorostu vedl mladší věkové kategorie.
Podrobnosti k rozpoložení mužstva i rozdělení rolí v realizačním štábu poskytne Bláža na středeční předzápasové tiskové konferenci, která začíná ve 13:30. Pro Spartu půjde o den později proti Alkmaaru o náročný test. Nizozemskému celku se v posledních duelech daří, v tabulce Evropské ligy má však na Letenské náskok jen dva body – Sparta je po čtyřech kolech se čtyřmi body mezi 36 týmy na 22. místě. Do další fáze postupuje 24 celků.