V první půli jej ještě po Viníciově ráně zachránila tyč. Bílý balet za úvodních 45 minut vůbec netrefil prostor, jejž český brankář stráží. Nebezpečná rána Kyliana Mbappého jej minula jen těsně, Kovář ji však v pohodě jistil. Zápas úplně změnila přestávka a střídání, která přišla po ní. Kouč José Mourinho podle slov svých i hráčů zůstal v klidu. "Povídali jsme si jako přátelé," uvedl. Gólman Thibaut Courtois přidal, že Portugalec pustil hráčům sestřih z prvního poločasu.
A pak vyslal na trávník Judea Bellinghama, jenž změnil zápas. Kovář těžko mohl s valící se lavinou dělat víc. Úvodní gól mu Federico Valverde vstřelil k tyči, míč viděl skrz clonící hráči až na poslední chvíli. K prvnímu zákroku se dostal až v 52. minutě, kdy házenkářsky vykopl střelu Ardy Gülera. Našel si i akrobatický volej Bellinghama, jímž Real zakončil brejk čtyř na jednoho.
Právě nad stylem hry PSV se s úžasem pozastavila španělská média. "(Trenér) Peter Bosz je zapřísáhlý idealista. Zřejmě má fobii z toho, když jeho hráči couvají," napsal deník AS. A útočník Guus Til k tomu podotkl: "Stáhnout se? Chtěli jsme hrát všechno, nebo nic." Výsledkem byl častý obrázek, kdy byl nebohý Kovář nechán napospas útočným šelmám z Madridu. Tak jako před třetím a čtvrtým gólem, kdy se před ním úplně sám objevil Mbappé… Nebo dvakrát Vinícius, jehož však jednou vychytal a jednou mu pomohla tyč.
Vedle pěti inkasovaných branek další čtyři velké příležitosti zmařil. Už o víkendu na hřišti Nijmegenu to nebylo z pohledu defenzivní práce od PSV v pořádku. Soupeře sice porazili 4:1, jenže mu dovolili celkem osm střel na branku. Výjimečnost této události umocňuje fakt, že se Kovář stal prvním gólmanem Eindhovenu po třech a půl letech, jenž musel v ligovém utkání vytáhnout sedm zákroků. Většinou totiž své protivníky válcuje.
Real na Kováře ve druhém poločase vyslal devět přesných ran. "Dvě absolutně rozdílné poloviny zápasu, zvláštní zápas. Domácí hodně zrychlili, přidali kvalitu z lavičky. Nicméně i v takové chvíli se musíte snažit hrát fotbal. Pokud zpomalíte, soupeř vás zašlape. A to se nám stalo," povzdechl si Bosz.
Odskákal to i český brankář, pro nějž zápas skončil potupnými jesličkami od Vinícia. Na tenhle večer určitě nebude vzpomínat rád…