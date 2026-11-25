"Hodně hráčů si v poslední době vysloužilo chválu, ale kde by Rangers byli bez Naderiho?" uvedl bývalý útočník skotského klubu Kris Boyd ve vysílání stanice Sky Sports po úterním zápase proti Aberdeenu. V něm Naderi vyrovnal v úvodu druhého poločasu na 1:1 a po 65 sekundách krásně vysunul do gólové akce Djeidiho Gassamu. Jeho tým nakonec vyhrál 3:1.
"V téhle sezoně dává za Rangers klíčové góly. Jeho střelecká bilance je vynikající a pro tým mají tyto branky obrovský význam," vyzdvihl Naderiho přínos bývalý skotský reprezentant Boyd, jenž během své kariéry nastřílel za klub z Glasgow 135 branek.
Třiadvacetiletý německý rodák Naderi, jenž reprezentuje Česko od konce září, se trefil ve třetím utkání v řadě. Skóroval i začátkem listopadu v Ligovém poháru, v němž rozhodl o výhře 1:0 nad Aberdeenem a postupu do finále.
V médiích už se spekuluje o tom, že se o 194 centimetrů vysokého útočníka zajímají druholigové anglické týmy s českými fotbalisty – Wolverhampton (Ladislav Krejčí) a West Ham (Tomáš Souček) – a nespecifikovaný bundesligový celek.