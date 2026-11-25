Bellingham připisoval zásluhy za svou aktuální formu Mourinhovi. Zkušený portugalský trenér však trval na tom, že není tím, kdo na tom má hlavní podíl. "Myslím, že za to, kým dnes Jude je, vděčí především sám sobě a svým spoluhráčům. Já se jen snažím trochu pomoci," uvedl Mourinho.
"Je to naprosto výjimečný fotbalista, který má všechno – fyzickou sílu, techniku, taktické myšlení i ambice. Dnes samozřejmě nehrál sám, ale dokázal změnit průběh zápasu. Pro mě je bez jakýchkoli pochybností nejlepším záložníkem na světě," nešetřil chválou 63letý kouč.
Mourinho proto považuje za skandální, že se anglický reprezentant nedostal ani do nejlepší desítky hráčů v anketě Zlatý míč. Tu letos ovládl jeho spoluhráč z národního týmu Harry Kane, útočník Bayernu Mnichov.
Real Madrid si díky famózní druhé půli udržel ve skupinové fázi Ligy mistrů stoprocentní bilanci a posunul se do čela tabulky. Varováním by mu však mělo být dění před pauzou. Nizozemský mistr se totiž dostal do vedení 1:0 a výkon Bílého baletu byl podle Mourinha hrozivý. "První poločas byl šokující. Tenhle hráč s číslem pět ale dodal týmu úplně novou dynamiku," poznamenal na adresu Bellinghama.
Sám střelec výstavního gólu po utkání s úsměvem přiznal, že vlastně ani neví, jak se mu povedlo míč na hranici pokutového území nadhodit a následně ho nechytatelně zakroutit ke vzdálenější tyči. Trefa okamžitě vyvolala srovnání s legendárním Zinédinem Zidanem, po němž Bellingham po přestupu do Madridu převzal dres s číslem pět jako projev úcty.
"Dělám na hřišti věci, které vám možná připomínají Zidanovy kousky, ale on byl o hodně lepší než já," uzavřel skromně 23letý Angličan.