Slavia prohrála doma s Lens 2:3, v Baku se Sabahem 0:2, v Istanbulu remizovala 2:2 s Fenerbahce a doma podlehla Arsenalu 1:2. Český šampion od roku 2007 nevyhrál v hlavní fázi Ligy mistrů 23 zápasů po sobě stejně jako rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013. Ještě o jeden duel delší sérii bez výhry měl v soutěži mezi roky 1992 a 2006 AEK Atény, první tři utkání negativní šňůry však nebyla ve skupinové fázi.
V pohárech lídr české ligy nevyhrál devatenáctkrát po sobě. Proti Villarrealu chce navázat na zdařilý druhý poločas s Arsenalem, který o gól vyhrál. "Musíme se poučit, nastavit hlavu. Kluci umějí hrát fotbal, kondičně jsme vypadali skvěle. V této soutěži musíme být vpředu zabijáci a vzadu nedělat chyby. Lámeme si hlavu, proč druhé poločasy jsou vždy lepší než první, i emočně," řekl trenér Jindřich Trpišovský.
Slavia patří s Lille a Slovanem Bratislava k posledním třem týmům, které ještě v ligové fázi nevyhrály. Žlutá ponorka má tři body za výhru nad Neapolí. V případě vítězství by ji slávisté v tabulce přeskočili. "Je to o zkušenostech, hrajeme s nejlepšími týmy na světě. Z mého pohledu jsme na dobré cestě. Příští zápas budeme zase lepší, když jsme si na to v druhé půli s Arsenalem tak sáhli," uvedl Trpišovský.
Na Villarreal slávisté narazili před devíti lety ve skupině Evropské ligy. Venku s ním remizovali 2:2, doma prohráli 0:2. "Vedli jsme ve Villarrealu 2:0 a odjeli s bodem. V Edenu nás pak srazil Bacca a vlastní gól, a to přesně v den, kdy Slavia slavila 125 let. Na tohle se nezapomíná. Villarreal nám tehdy zkazil skupinu i narozeniny, ve středu 25. listopadu se vrací do Edenu a tentokrát ho nenecháme odejít s čistou hlavou. Time for Revenge (Čas na pomstu)," připomněla Slavia na webu.
Villarreal v Lize mistrů prohrál v Dortmundu a Liverpoolu jen o gól. V minulém kole doma utrpěl debakl 0:6 s obhájcem trofeje Paris Saint-Germain. O víkendu v lize prohrál v Barceloně 2:3, přestože po sedmi minutách vedl už 2:0. "Hráčům nic nevyčítám. Věděli jsme, že proti Barce nemusí ani dvoubrankový náskok stačit. Přesto bolí, když pak z takového zápasu odcházíte s prázdnou," uvedl trenér Iňigo Pérez, který v minulé sezoně dovedl Vallecano do finále Konferenční ligy.
Závěru podzimu přikládá velkou váhu. "Tato fáze sezony je nesmírně důležitá. Z hlediska energie a sebevědomí je velmi důležité, jak si v těchto zápasech povedeme a jakých výsledků dosáhneme," řekl Pérez. Villarreal v roce 2021 vyhrál Evropskou ligu.