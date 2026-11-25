V letním přestupovém období Villarreal nebyl tak aktivní, jak by se dalo čekat, avšak i přesto dosáhl na zajímavý počin. Pozdní příchod Nathana Saliby z Anderlechtu totiž znamenal, že se Žlutá ponorka stala historicky prvním celkem z evropských top pěti lig, který měl ve svém kádru hned tři Kanaďany. Toto trio ze země javorového listu, které utvářejí ještě Tajon Buchanan a Tanitoluwa Oluwaseyi, pak rozšiřuje ještě reprezentant USA Alex Freeman.
A Severoameričané rozhodně nejsou jen do počtu. Ve víkendovém zápase na Camp Nou se proti Barceloně dokázal prosadit Buchanan i Oluwaseyi, který po brankách v Lize mistrů proti Liverpoolu či Neapoli zapsal další gól do sítě giganta. Freeman se zase dle hodnocení řadí k nejlepším obráncům LaLigy a Saliba, kterého v rozjezdu po přestupu brzdí zranění, se blýskl asistencí v dramatickém utkání na Anfieldu, které nakonec Villarreal prohrál 3:4.
Nejdéle sloužící barvám Villarrealu je Buchanan, který přišel v lednu 2025 původně na hostování z Interu Milán, které se v létě proměnilo v trvalý přestup za osm milionů eur. Sedmadvacetiletý pravý záložník či křídelník se vyznačuje především svou dynamikou a centry z pravé strany. Podle dat z minulého ročníku LaLigy jeho progresivní vedení míče z drtivé většiny vede právě po pravé lajně, tedy po jeho preferované noze – z 28 případů hned 20krát.
Jeho o rok mladší spoluhráč z kanadské reprezentace Oluwaseyi je zase velmi hbitým, rychlým a neustále se pohybujícím hrotovým útočníkem, případně levým křídlem. Rodák z Nigérie je i přes svých 187 centimetrů velmi dynamický i fyzicky silný, což z něj dělá velmi nepříjemného soupeře a skvělého hráče do presinku. Jeho nedostatkem je však samotné střílení branek.
V letošní sezoně se sice Oluwaseyi, který do Španělska zamířil v létě 2025 z americké Minnesoty za osm milionů eur, trefil do sítě Barcelony, Liverpoolu či Neapole, avšak celkově se v 50 utkáních v dresu Žluté ponorky trefil jen 11krát, a z toho čtyřikrát v Copa del Rey proti soupeřům z nižších soutěží.
Z MLS, konkrétně z Orlanda, zamířil do kádru sídlícího na Estadio de la Cerámica i 22letý Freeman, který Oluwaseyiho následoval o půl roku později. Americký reprezentant nejčastěji nastupuje na pozici pravého beka, avšak dokáže zaskočit na levém kraji obrany či na stoperovi. I jeho předností je fyzická vybavenost, konkrétně rychlost, vytrvalost a síla. To poté dokáže podpořit skvělým driblinkem a úspěšností v soubojích – v lize si drží průměr 7,35 vyhraných duelů na 90 minut. V letošní sezoně se Freeman ukazuje ve velmi dobrém světle, a dokonce se spekuluje o jeho možném přestupu do Premier League, jelikož se o něj mají zajímat oba kluby z Manchesteru či Tottenham.
Zatím posledním příchodem s kanadským pasem se v létě 2026 stal 22letý Saliba, který po povedeném domácím mistrovství světa do Villarrealu zamířil z belgického Anderlechtu. Žlutá ponorka za kreativního záložníka, který umí zahrát na pozici 6 nebo 8 a který vyniká svou přihrávkou, zaplatila 15 milionů eur. Odchovanec Montrealu má zároveň přednosti ve své agresivitě, dobrém presinku a citu pro zrychlení či zpomalení výstavby. Saliba se však v Edenu nepředstaví, jelikož si na tréninku vážně poranil kotník a musel na operaci.
Proč zrovna Severní Amerika?
Důvodů pro zaměření na Severní Ameriku je pak několik. Tamní trh je stále poměrně neprozkoumaný a lze na něm získat kvalitní hráče za zlomek ceny, kterou by stáli v Evropě. Příkladem může být výše zmíněný Freeman, který přišel z MLS za 3,5 milionu eur, jeho hodnota však dnes podle odhadů činí už zhruba 15 milionů.
Villarreal zároveň nabízí pro hráče ideální podmínky pro vstup do evropského fotbalu. Má pověst klubu, který to s mladými fotbalisty umí, a je velmi dobrým odrazovým můstkem, což dokazuje případ Nicolase Jacksona, který do Villarrealu přišel ze Senegalu v pouhých 18 letech a o čtyři roky později se již stěhoval do anglické Chelsea. Tým z východního Španělska také pravidelně hraje evropské poháry a bonusem je i to, že nabízí klidné přístavní prostředí místo velkoměsta s obrovským tlakem.
Zároveň si klub již před téměř 10 lety uvědomil atraktivitu Severní Ameriky a její fanouškovský i komerční potenciál. Villarreal však není jedním z celků, které mají celosvětové jméno a příznivce by mohl získat "přirozeně", proto jim musí jít naproti. Právě to může být důvodem, proč Žlutá ponorka buduje ve svém kádru severoamerickou kolonii. Přítomnost tamních hráčů přirozeně přináší vyšší sledovanost a fanouškovskou angažovanost.
Toto budování může mít ještě větší váhu po uplynulém mistrovství světa, které se konalo právě v USA, Kanadě a Mexiku. Fotbal v tomto prostředí nabral na zájmu a právě to, že Villarreal má ve svém kádru hned tři Kanaďany a jednoho Američana, může být pro nové příznivce silným lákadlem.
V tomto světle pak dává obrovský smysl Salibův nákup. Záložník se na mistrovství světa blýskl gólem a dvěma asistencemi, čímž se zapsal do povědomí kanadských fanoušků.
Zámořská mládež
Další cesta, kterou klub svou reputaci v Severní Americe výrazně zvyšuje, je jeho dlouhodobá přítomnost skrze akademie. Ty tam Žlutá ponorka buduje již od roku 2018 a v současnosti jich v Severní Americe má hned 16 – 10 v USA, pět v Kanadě a jednu v Mexiku. To ze sítě akademií Villarrealu dělá jednu z největších mezi evropskými celky, jelikož toto číslo převyšuje i Barcelonu (10), Juventus (13) nebo třeba PSG (11).
Zároveň pak na dalších místech, jako například v Portoriku, Miami nebo v Ohiu, několikrát do roka pořádá fotbalové kempy pro mládež, kde si talenty do akademií vybírá. Naopak v Jižní Americe, která je tradičním místem pro lov talentů, má Villarreal pouze dvě akademie a pořádá tam tři kempy, tudíž je jasné, kam účastník LaLigy směřuje většinu pozornosti.
Villarreal se tak vydal promyšlenou cestou zámořské expanze, kterou úspěšně propojuje jak skrze mládež, tak i svůj elitní tým. Ve středu Slavia s největší pravděpodobností bude čelit hned třem ze severoamerické čtveřice.
Právě dynamika a dravost těchto hráčů může proti fyzicky náročnému a intenzivnímu fotbalu, který český mistr praktikuje, být velkou zbraní, na kterou si svěřenci Jindřicha Trpišovského budou muset dávat pozor.