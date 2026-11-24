Český reprezentant odehrál celých 90 minut a od Livesport Ratingu obdržel vysokou hodnotu 8.7. Vedle vstřeleného gólu se výrazně zapojoval také do přípravy útočných akcí a dokázal být nepříjemný pro soupeřovu defenzivu. Jeho statistiky přitom mohly být ještě působivější. Vytvořil si totiž hned několik dalších příležitostí a dvě velké šance neproměnil.
Čtyři střely, všechny z pokutového území, vynesly Naderimu hodnotu očekávaných gólů (xG) 1.33. Na branku však zamířila pouze jedna z nich a jeho xGOT, tedy očekávaná hodnota zakončení po zohlednění umístění střely, dosáhla 0.61.
Právě rozdíl mezi xG a xGOT dobře ilustruje, že se dostával do velmi slibných pozic, ale v některých případech nedokázal zakončení provést dostatečně přesně. Nakonec se prosadil díky dobrému výběru místa, když pohotově uklidil odražený míč do branky. Během 65 vteřin navíc zvládl i asistenci.
Zaznamenal devět doteků v soupeřově pokutovém území, dvakrát úspěšně obešel protihráče a vybojoval tři fauly. K tomu přidal čtyři přihrávky vedoucí ke střele, přičemž jeho očekávaná hodnota asistencí (xA) činila 0.36.
Nebyl tedy pouze adresátem přihrávek, ale pomáhal také vytvářet nebezpečné situace pro spoluhráče. Výrazný byl i v soubojích. Vyhrál 11 z 20, přičemž v těch vzdušných uspěl šestkrát z deseti.
Celkem má útočník, který se v říjnu rozhodl reprezentovat Česko, už sedm vstřelených branek, což jej v průběžné tabulce střelců řadí na druhé místo. Více (8 branek) zvládli jen Camilo Duran (Celtic) a Jacob Murell (Falkirk).