Svěřenci Kjetila Knutsena, kteří vyhráli 10 z posledních 12 domácích utkání, zvládli vyrovnaný úvod zápasu v Bodö. Vyložených šancí bylo poskrovnu, přestože hosté z LASKu byli blízko vedení krátce před půlhodinou hry, kdy centr Yvana Dibanga skončil na břevně.
Domácí měli i v další části prvního poločasu převahu v držení míče, přičemž Ole Blomberg neustále hrozil na pravém křídle. Norský fotbalista vyslal tvrdou ránu, kterou hlavou zblokoval Miguel Freckleton, a Sondre Auklend následně zahodil největší šanci Glimtu, když po chytré přihrávce Jense Haugeho vypálil zblízka mimo.
LASK, který v minulosti ovládl všechny čtyři předchozí zápasy proti norským soupeřům, po přestávce zvýšil obrátky. Nebezpečnější však zůstávali domácí, když Ola Brynhildsen přehodil Lukase Jungwirtha, ale Xavier Mbuyamba stihl míč včas odkopnout. Na druhé straně promarnili hosté obrovskou příležitost, když Dibango z osmi metrů přestřelil vzdálenější tyč.
Oba týmy se v závěrečné čtvrthodině snažily strhnout vedení na svou stranu, ale Jungwirth v brance LASKu stál pevně a zlikvidoval i prudký přímý kop Patricka Berga. Tlak domácích se přesto vyplatil ve druhé minutě nastavení, kdy se po tečovaném centru Fredrika Björkana prosadil hlavou na zadní tyči střídající Helmersen.
Dramatický vítězný gól vyvolal mezi domácími fanoušky nadšení a Glimt si zajistil klíčové tři body v boji o umístění v nejlepší čtyřiadvacítce ligové fáze.
Rams Park rozhodně neměl být pro Villans jednoduchou destinací, a to nejen kvůli nedávným problémům s trávníkem, ale i kvůli neustálému bučení z tribun. Svěřenci Unaie Emeryho se však do zápasu dostali rychle. Hosté přesto zažili horkou chvilku, když byl Ian Maatsen obrán o míč, ale Baris Yilmaz následně přetáhl přihrávku na Alexeje Batrakova ve chvíli, kdy se před domácími začala otevírat slibná příležitost.
Taylor Harwood-Bellis nedokázal po nakrátko rozehraném rohu na druhé straně důrazněji zasáhnout míč hlavou po centru Johna McGinna, následně byl zblokován pokus Yunuse Akguna a Tyrone Mings si poradil s improvizovaným hlavičkovým zakončením Batrakova.
Johnu McGinnovi se rozzářily oči, když se k němu po nejistém výběhu brankáře Ugurcana Cakira dostal míč, ale kapitán Villans v rozhodujícím momentu zaváhal a jeho střelu zblokoval Abdulkerim Bardakci. Poločas tak skončil bez jediné střely na branku.
I přes nedostatek šancí rozhodně nechyběla tvrdost. McGinn a Batrakov viděli po vzájemné potyčce krátce po změně stran žlutou kartu. Eren Elmali pak potřeboval ošetření poté, co ho do hlavy zasáhl Zion Suzuki, a v 58. minutě přišel další vyhrocený moment po cynickém faulu Joaa Gomese na Akguna. Ten si to nenechal líbit a oba hráči byli potrestáni žlutou kartou.
Následně Batrakov a Akgun poslali své pokusy mimo branku, ale domácí začali být nebezpeční. Villans na tyto náznaky nedokázali reagovat a v 77. minutě byl Suzuki překonán vůbec první střelou na branku v zápase. Nicolas Jackson zblokoval hlavičku Wilfrieda Singa po rohovém kopu, ale senegalský útočník následně při snaze odvrátit míč nešťastně kopl do obličeje střídajícího útočníka Denize Gula, který odvážně zakončil hlavou, přestože se Mings snažil míč vykopnout.
Villans se snažili o odpověď, ale George Hemmings napálil svou střelu mimo a Cakir sebral pokus Victora Lindelofa, který se snažil hlavičkovat napříč brankou. Galatasaray tak prodloužil svou vítěznou šňůru napříč všemi soutěžemi na osm zápasů a bodově se dotáhl na Aston Villu, která po šestém soutěžním zápase bez vítězství v řadě vypadne z elitní osmičky.
Mikel Arteta a jeho tým v dosavadním průběhu základní části nejprestižnější evropské pohárové soutěže víceméně hladce překonávali každou překážku, nyní je však čekal rozjetý Dortmund, který chtěl prověřit jejich sílu. Arsenal se chopil iniciativy velmi rychle a hned v 10. minutě prolomil bezbrankový stav. Noni Madueke vysunul Gyökerese, který z dálky vypustil nechytatelný oblouček, jenž přeletěl Gregora Kobela.
Pro švédského útočníka to znamenalo již čtvrtý gólový příspěvek v této sezoně Ligy mistrů. Domácí chtěli vedení navýšit, Christos Tzolis si navedl míč z levé strany na střed, jeho střelu však Kobel zneškodnil a dorážku Maduekeho zablokovala obrana. Arsenal byl nadále nebezpečný, Nico Schlotterbeck musel předvést skvělý skluz, aby zastavil Declana Rice v jeho úniku směrem k brance.
Gyökeres měl šanci přidat další trefu poté, co ho opět vyzval Madueke, ale vypálil vysoko nad. Dortmund se snažil trestat za neproměněné šance, Joane Gadou se před pauzou opřel do míče, ale Kepa Arrizabalaga ránu u bližší tyče vyrazil. Hosté vstoupili do druhé půle s mnohem větší intenzitou a mohli vyrovnat, jenže Beier po centru Daniela Svenssona zblízka trestuhodně minul.
V 55. minutě už se ale dočkal, když mu skvělým průnikovým pasem připravil šanci Gadou, a Beier z první levačkou uklidil míč za Kepova záda. Arsenal chtěl rychle odpovědět, ale Kobel byl na místě a hlavičku Piera Hincapieho u tyče zlikvidoval. Tým pod vedením Nika Kovače však zůstával hrozbou, druhý gól mu nebyl uznán kvůli ofsajdu, ve kterém se nacházel Jobe Bellingham při dorážce střely Juliana Ryersona, kterou Kepa pouze vyrazil.
Arsenal měl poté štěstí, když ruka Gyökerese zůstala bez povšimnutí rozhodčích, následně švédský útočník jen těsně minul branku po centru Martina Ödegaarda. Arteta pak nevěřícně sledoval, jak Hincapie po standardní situaci vrátil míč před branku, kde Serhou Guirassy dvakrát napálil tyč. Vzápětí Rice po parádní přihrávce Eberechiho Ezeho orazítkoval brankovou konstrukci i na druhé straně.
Vítěze se nakonec najít nepodařilo. Pro Dortmund to znamená prodloužení série bez porážky na devět zápasů napříč všemi soutěžemi, zatímco Arsenal vylepšil svůj klubový rekord na 20 zápasů bez porážky v řádné hrací době v Lize mistrů. Překonal tak počiny Ajaxu a Bayernu Mnichov, přesto po několika spálených tutovkách vládne v táboře Gunners spíše zklamání.
Ačkoliv evropská forma City před zápasem kontrastovala s nedávným útlumem na domácí scéně, Citizens vstoupili do utkání vlažně a viditelně se trápili v přechodové fázi. Domácí vyslali několik nepřesných střel, které Vanju Milinkoviće-Saviče vážněji neohrozily. Neapol si sice vytvořila několik příležitostí, ale naložila s nimi velmi neefektivně, zejména Matteo Politano, který dvakrát promarnil šanci připravit gól pro spoluhráče.
Erling Haaland by za normálních okolností podobné zaváhání potrestal, ale když se ocitl nekrytý a hlavičkoval přímo do Milinkoviće-Saviče, bylo znát, že domácí nejsou ve své kůži. Jejich trápení mohlo vyvrcholit těsně před pauzou, kdy se po hlavičce osamoceného Sama Beukemy musel vytáhnout Gianluigi Donnarumma. Kdyby mířil jen o kousek vedle, Neapol by vedla 1:0.
Byla to však jen dočasná záchrana pro City, kteří po změně stran inkasovali. Gól musel chutnat obzvlášť sladce Rasmusu Höjlundovi, který si naběhl na pas Billyho Gilmoura, ve vápně se šikovně otočil a levačkou přesně zamířil k zadní tyči. Trenér Maresca zareagoval ofenzivním střídáním, ale kýžený efekt se nedostavil a City se schylovalo k nejhorší sérii bez domácí výhry za posledních 18 let, pokud by nedokázali stav utkání zvrátit.
Ayoub Bouaddi však nenechal nic náhodě a ve správný čas zaznamenal svůj premiérový gól v profesionální kariéře, když po zpětné přihrávce Jérémyho Dokua poslal domácí levačkou do vedení. Momentum City však brzy vyprchalo, protože prořídlý italský tým znovu srovnal krok, když se za obranu vplížil Noah Lang a zužitkoval centr Leonarda Spinazzoly.
City hledali v závěru inspiraci a našli ji u Rayana Cherkiho, jehož sólový průnik do pokutového území skončil střelou křížem k zadní tyči a slibným závěrem zápasu. Citizens se v závěru i přes veškerou snahu nepodařilo skórovat. Tým tak prodloužil své nejdelší období bez domácí výhry od roku 2008, zatímco Neapol protáhla sérii venkovních zápasů bez vítězství v soutěži na devět utkání.
Nizozemským šampionům se v letošní evropské sezoně zatím příliš nedařilo přenést domácí formu na mezinárodní scénu, přesto do utkání vstoupili s jistotou týmu, který v posledních třech ligových zápasech nastřílel 16 branek. Sven Mijnans, autor dvou hattricků v této sezoně, se po centru Ivana Perišiče nedokázal včas dostat do zakončení.
Ještě v prvních pěti minutách zahodil Ruben van Bommel ještě větší šanci, když po samostatném úniku na Thibauta Courtoise zamířil mimo tři tyče. Bílý balet se postupně dostával do tempa, Vinícius Júnior orazítkoval břevno a Mbappé po bleskovém brejku v klíčový moment nepřesně přihrál.
Madrid na neefektivitu doplatil, když Aurélien Tchouaméni v pokutovém území fauloval aktivního Mijnanse a rozhodčí Darren England po shlédnutí videa nařídil penaltu. Perišič ji proměnil, poslal Courtoise na opačnou stranu a poslal tým Petera Bosze do překvapivého vedení. Kodai Sano měl těsně před pauzou navýšit náskok, jeho hlavička ale těsně minula branku.
Mourinho v reakci na vývoj zápasu o poločase třikrát střídal, poslal na hřiště Bellinghama a stáhl oba stopery. Anglický reprezentant okamžitě změnil tvář hry a Real byl brzy zpět v zápase. Federico Valverde si zpracoval míč po přiťuknutí od Gülera a střelou k tyči srovnal stav svým třetím gólem ve čtyřech klubových startech. Domácí působili jako vyměnění a jen skvělý zákrok zabránil Gülerovi v bleskovém dokonání obratu.
Bylo jen otázkou času, kdy se Madrid ujme vedení. Bellingham vstřelil vítězný gól velkolepým způsobem, když si míč nadhodil a vnější stranou kopačky ho z hranice pokutového území nekompromisně napálil do sítě. Vzápětí se prosadil i Mbappé, který po laciné ztrátě soupeře snadno zakončil a zlomil odpor PSV.
Aby toho pro Bosze nebylo málo, střídající Brahim Díaz vysunul Mbappého, který po zasekávačce gólmana podruhé v zápase skóroval do prázdné brány. Na závěr Bellingham vyslal do úniku Viníciuse Júniora, jenž klidným zakončením završil vydařený večer hvězdného útoku.
PSV bude jistě litovat, že nevyužilo svůj slibný úvod, a nyní se musí obávat o své šance na postup, když prohrálo tři z prvních pěti zápasů v LM. Mourinho a jeho svěřenci si naopak udrželi stoprocentní bilanci v domácím prostředí v letošní sezoně a vykročili za svou 16. trofejí v Lize mistrů tím nejlepším možným způsobem.
Poté, co svěřenci Francesca Farioliho ve čtvrtém kole deklasovali Neapol, vstoupili do utkání v Rotterdamu jako z říše snů a už ve druhé minutě se dočkali vedoucího gólu. Oskar Pietuszewski skvěle pronikl po levém křídle až k brankové čáře a jeho přízemní centr si do vlastní sítě srazil nešťastný Targhalline.
Feyenoord v letošní sezoně Ligy mistrů inkasoval úvodní branku už v pátém zápase v řadě a snažil se o rychlou odpověď, jenže blíž k druhému gólu mělo Porto, když Santiago Giménez svým akrobatickým pokusem těsně přestřelil břevno. Poté, co domácí přežili tuto šanci, stupňovali s postupem prvního poločasu tlak.
Anis Hadj Moussa i Luciano Valente však ztroskotali na Diogu Costovi, zatímco na druhé straně musel Florian Kastenmeier vytáhnout skvělý zákrok proti Giménezově ráně z voleje. Tým Giovanniho van Bronckhorsta pokračoval v dobývání hostující branky i v úvodu druhé půle, kdy Costa bleskově zareagoval na tečovanou ránu z přímého kopu v podání Gjivaie Zechiela.
Tentýž hráč byl blízko vyrovnání krátce nato, ale jeho tvrdou střelu z hranice pokutového území vynikající Costa vyrazil nad břevno. Feyenoord byl odhodlaný vyhnout se 10. porážce z posledních 13 zápasů na evropské scéně a v závěrečné čtvrthodině byl velmi blízko, když se Targhalline v zoufalé snaze odčinit vlastní gól opřel do míče z velké dálky a napálil břevno.
Souvislý tlak domácích neustával, ale branková konstrukce je připravila o gól znovu, když hlavička Nacha Ferriho proklouzla Costovi pod rukama a odrazila se od vnitřní strany tyče. To bylo z nizozemské strany vše, hostující defenziva v závěru odolala náporu a zajistila Portu cenné tři body. Feyenoord se naopak dál trápí, svěřenci Van Bronckhorsta nevyhráli už sedmý soutěžní zápas v řadě a po pěti kolech zůstávají mimo postupové příčky.
Lipsko během úvodních devíti minut bleskově ovládlo hru a ujalo se vedení 2:0. Kapitán Červených býků David Raum skóroval se štěstím, když jeho přímý kop z blízkosti hranice pokutového území tečoval jeden z obránců a zmátl Robina Rissera, jenž nestihl zareagovat na míč mířící k levé tyči. Pro Rauma měl gól o to větší význam, že šlo o jeho vůbec druhý zásah v Lize mistrů a první od října 2023.
Zatímco za první gól Lens příliš nemohlo, druhý byl výsledkem hrubé chyby, kdy Nusa potrestal zmatenou přihrávku Samsona Baidooa směrem z obrany. Nor snadno zakončil, i když vinu lze připsat i Risserovi, který v rozehrávce příliš dlouho váhal s míčem.
Zbytek poločasu se nesl v režii Lipska, a ačkoliv Risser nebyl do přestávky výrazněji testován, vše nasvědčovalo tomu, že Die Roten Bullen v této sezoně směřují za svou sedmou výhrou v osmém domácím utkání napříč všemi soutěžemi.
Nusa mohl zápas rozhodnout už na začátku druhého dějství, kdy se kličkou zbavil obránce a z úhlu vypálil na zadní tyč, Risser však míč vyrazil. Lens po tomto zákroku konečně zvýšilo aktivitu a tečované střely Floriana Thauvina a Matthieu Udola připomněly Lipsku, že o výsledek musí stále tvrdě bojovat. Zlom však nastal v 58. minutě, kdy druhý jmenovaný snížil na rozdíl jedné branky, když po nedůsledné obraně a Thauvinově přiťuknutí zakončoval do odkryté sítě.
Jen praporek pomezního rozhodčího připravil bývalého slávistu Abdallaha Simu a Lens o vyrovnání o pouhé tři minuty později, což vyvolalo trojité střídání na lavičce Lipska. To poněkud přibrzdilo tlak hostů a Christopher Nkunku byl blízko pojistce, když jeho hlavičku vyrazil Risser konečky prstů nad břevno. Domácí se přesto třetího gólu dočkali, když Nusa téměř v poslední akci zápasu po přiťuknutí Nkunkua podruhé skóroval.
Výhra posunula Lipsko před středečním programem do postupové zóny, přičemž zajímavostí je, že jde teprve o druhý úspěch z posledních devíti zápasů proti francouzským klubům. Lens za vlažný úvod zaplatilo krutou daň a i přes solidní výkon ve druhé půli zůstávají Sang et Or mimo postupové příčky, když vyhráli jediný z posledních šesti soutěžních zápasů venku.
Většina prvního poločasu se nesla v duchu častých ztrát míče na obou stranách. Pokusy Betisu o kombinaci ve stylu barcelonské tiki-taky narážely na defenzivní blok Slovanu, který spoléhal spíše na nakopávané míče. Zpočátku ani jeden z týmů nedokázal prorazit obranu soupeře.
Betis byl blízko vedení v sedmé minutě, kdy střela Nelsona Deossy z dálky nebezpečně změnila směr, ale Dominik Takáč dokázal včas zareagovat a míč vyrazil. První vážnější příležitost Slovanu přišla, když se Andraž Šporar ocitl za obranou hostů, v klíčové chvíli ale zaváhal a Álvaro Valles míč z jeho kopaček vytěsnil.
Na druhé straně vzápětí zahrozil střelou z dálky Rahim Ibraheem a krátce po něm minul z vyložené pozice Abde Ezzalzouli. Těsně před přestávkou však Hernández zachránil své spoluhráče, když se ve 43. minutě nejvýše vyšplhal u zadní tyče a hlavou otevřel skóre.
Druhý poločas začal v podobném duchu jako ten první, šancí bylo poskrovnu. S blížící se hodinou hry zopakoval Hernández svůj kousek z první půle, tentokrát se prosadil na přední tyči a po rohovém kopu Isca přidal svou druhou trefu hlavou. Přibližně 20 minut před koncem se Yaya Touré konečně odhodlal k prvním střídáním ve snaze oživit hru svého týmu.
Žádný efekt se však nedostavil a závěr utkání se proměnil v dobývání branky Slovanu, který běhal bez míče. Betis si s balonem na kopačkách viditelně užíval a Troy Parrott byl blízko třetímu gólu po improvizovaném zakončení.
Slovan Bratislava po tomto výsledku vyrovnal nelichotivý rekord 13 porážek v řadě v Lize mistrů, o který se nyní dělí s Marseille, a zůstává na dně tabulky. Tři body pro Betis znamenají upevnění pozice v nejlepší osmičce před zbývajícími zápasy tohoto kola.
Anastasios Douvikas byl před začátkem tohoto kola překvapivě nejlepším střelcem soutěže – mimo jiné díky hattricku při historické výhře Coma 9:1 nad Lens. Řecký reprezentant byl blízko ke gólu i proti svým krajanům, ale v rozhodující chvíli ho zastavil skvělým obranným zákrokem jeho reprezentační spoluhráč Lazaros Rota.
Nico Paz, který měl v této sezoně Ligy mistrů na kontě už tři góly a pět asistencí, zkoušel štěstí vzápětí. Jeho technický pokus však mířil pouze doprostřed brány, kde byl připraven Thomas Strakosha. Tlak Coma se zdál být po půlhodině hry konečně účinný, když po faulu Lovra Majera na Álexe Valleho získali domácí výhodu pokutového kopu.
Kapitán Da Cunha však poslal míč z 11 metrů trestuhodně mimo bránu, což byla první neproměněná penalta v jeho dosavadní profesionální kariéře. Jacobo Ramón následně nedokázal zopakovat svůj hrdinský výkon z utkání proti Manchesteru United, když po centru Da Cunhy hlavičkoval nad branku, a krátce poté těsně minul i Valle.
AEK se směrem dopředu téměř nedostávalo, až v posledních pěti minutách první půle musel brankář hostující z Chelsea Robert Sánchez třikrát zasahovat. Mijat Gačinovič pálil z dálky přímo na Sáncheze, který následně musel během dvou sekund reagovat dvakrát. Nejprve vytěsnil Gačinovičovu tečovanou střelu a vzápětí skvělým zákrokem zneškodnil i akrobatický volej Roty.
Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté, ale Milan Vitalis svou šanci z 10 metrů zahodil, když vypálil vysoko nad. Na Stadiu Giuseppeho Sinigaglii visel úvodní gól ve vzduchu a po 57 minutách skutečně přišel, a to v parádním provedení. Milla si převzal pas od Martina Baturiny a z 20 metrů vymetl šibenici soupeřovy branky.
Hosté měli 10 minut před koncem šanci na vyrovnání, ale prudká hlavička Harolda Moukoudiho minula branku. Byla to poslední vážnější příležitost zápasu. Vítězství posunulo Como na 12 bodů a na průběžné třetí místo. Na vedoucí Real Madrid ztrácí před měsíčním výjezdem do Sevilly k zápasu s Realem Betis pouhé tři body. AEK čeká v příštím kole těžká zkouška, doma hostí rozjetý Galatasaray.