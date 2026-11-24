Provod tedy řešil dlouhodobý problém?
"Je to věc, která ho trápila delší dobu. Někdy se to zlepšilo, jindy zase zhoršilo. Už loni s tím odehrál některé zápasy. Přes léto se to bohužel zhoršilo a potýkal se s tím celý podzim. Když se ale vrátil z poslední reprezentační pauzy, limitovalo ho to už i při běžném pohybu na hřišti, třeba při změnách směru. Spoustu zápasů musel jít přes bolest, v poslední době už mu nezabíraly ani prášky."
Kdy by se mohl vrátit?
"Plán je takový, že teď podstoupí zákrok a do konce podzimu bude mimo. Věříme, že se to rychle vyřeší. Během zimní pauzy by se měl postupně zapojovat, aby byl připravený na jarní část."
Během podzimu jste mluvil o tom, že se potřebuje dostat do formy a že mu pomůže, když bude co nejvíc hrát. Jakou roli v tom hrály jeho zdravotní potíže?
"Myslím, že na začátku sezony mu chyběla hlavně energie. Měl za sebou mistrovství světa, chyběla mu letní příprava a předchozí dva a půl až tři roky měl extrémně náročný program. Byl nejvytěžovanějším hráčem u nás i v reprezentaci a spoustu zápasů šel na hranu. Ono se vám to sečte. Když vynecháte jedno přípravné období, postupně se do toho zase dostanete. U něj se to ale opakovalo každé léto. Před zápasem s Artisem mi říkal, že se cítí stoprocentně zdravý a že už se blíží své formě. Pak dal hlavou gól. Po návratu z reprezentace ale zase přišlo zhoršení a padlo rozhodnutí, že půjde na zákrok."
Jak jste jeho zátěž na podzim plánovali?
"V létě jsme prošli velkou obměnou. Přišlo hodně nových hráčů, Tomáš Chorý měl stopku, David Jurásek byl zraněný. Cítili jsme, že Lukáše na hřišti potřebujeme kvůli organizaci hry. Zároveň jsme viděli, že na tom fyzicky ještě není tak, jak potřebujeme. Domluva byla taková, že během první reprezentační pauzy nikam nepojede a bude trénovat, aby dohnal, co mu z léta chybělo. Postupně se do toho měl dostávat i díky zápasům a v zimě měl mít zase po delší době prostor na přípravu. Nakonec to ale dopadlo jinak."
Kde sledovat zápas Slavia – Villarreal v TV?
Provod ale není jediným hráčem, který vám bude chybět.
"Zítra se budeme muset obejít zhruba bez šesti hráčů. Bohužel to často budou kluci, kteří by nám pomohli hlavně rychlostí a dynamikou. Pro nás trenéry je to složitější, ale snažím se i na tom špatném najít něco dobrého. Tentokrát jsme strávili méně času debatami nad sestavou, protože těch variant tolik není. Kluci už vědí, jakou budou mít roli, a možná jsou díky tomu i klidnější. I u videa jsme mohli být v posledních dvou dnech konkrétnější v tom, jaké úkoly budou na hřišti mít."
S absencemi se potýkáte už nějakou chvíli, ale zatím se vám daří je docela solidně řešit. Těší vás to?
"Těší mě to moc. Vidíte na jiných týmech, jak velký zásah pro ně je, když jim vypadnou dva tři hráči. My máme zápasy, kdy nám jich chybí šest sedm, a stejně je dokážeme zvládnout. Naposledy v Olomouci. Jestli chcete být dlouhodobě úspěšní, musíte se umět zastoupit. A když už přijde slabší období, mělo by vás stát třeba nějakou remízu, ale ne prohru."
Proti Olomouci jste přišli o Davida Mosese. Máte už plán, jak jeho absenci vyřešíte? Nabízí se stáhnout Wiktora Nowaka zpět do zálohy nebo nasadit Pavla Kačora od prvních minut.
"S první variantou jste blíž. Kači je také jednou z možností, ale před zápasem vždycky přemýšlím i nad nějakými možnostmi dostřídání, protože je důležité mít možnost na zápas reagovat. A právě v tomto je pro nás Kači nesmírně cenný, protože stejně jako Mikuláš Konečný nebo Štěpán Chaloupek minulý rok dokáže zápasy skvěle dohrávat z pozice střídajícího hráče. Ukázal to i v Olomouci, kde vstřelil důležitý gól na 2:0."
Čekal jste, že se tu už na podzim budeme bavit o tom, jestli by Kačor měl naskočit v základní sestavě v zápase Ligy mistrů?
"Úplně ne, Pavel je pro nás příjemným překvapením. Je mu čerstvě dvacet a už teď vidíte, jakou má fotbalovou úroveň, kolik má bodů a jak je univerzální. Přitom ho dvakrát přibrzdilo zranění, nejdřív v létě na kempu a pak na jednadvacítce. Chceme po něm, aby chodil víc do soubojů a hrál ve větší intenzitě. V tomhle stylu to zatím ještě není na 90 minut, rozhodujeme se tedy, jestli půjde od začátku a pak ho vystřídáme, nebo si ho necháme na později, což se nám už několikrát vyplatilo."
Villarreal o víkendu sahal na body v duelu s Barcelonou. Co vám v zápase, který i přes vedení 2:0 nakonec prohrál 2:3, ukázal?
"Potvrdili všechno, v čem jsou silní. Hned z prvního brejku udeřili. Při druhém gólu získali míč dobrým presinkem a pak to skvěle trefili. Ukázali, jak rychlé mají ofenzivní hráče a jak dobře umí zakončit. Ve druhé půli se projevila síla soupeře a o výsledek přišli, ale hráli velice dobře. Už na Liverpoolu bylo vidět, že jim svědčí rychlé protiútoky. Mají ale také výbornou výstavbu hry a dokážou kombinovat pod tlakem."
Co tedy máte před zítřejším zápasem v hlavě?
"To samé jako před každým domácím zápasem. Bude plný stadion, lidi utratí peníze za vstupenky, najdou si čas a přijdou nám fandit. Výsledek jim těžko můžeme zaručit, chci ale, aby odcházeli s pocitem, že jsme tam nechali všechno. Ligu mistrů všichni vnímáme jako svátek. Moje přání je, aby nám hlava dovolila dostat se na hranici toho, co dokážeme herně i fyzicky. Pak máme šanci uspět."
Trenér Villarrealu dotáhl outsidera do finále KL
Villarreal vede teprve osmatřicetiletý Iňigo Pérez. Co říkáte na jeho příběh?
"Upřímně ho úplně neznám, ale z vlastní zkušenosti vím, jaké to je, když se člověk ocitne takhle brzy ve velkém týmu. V podobném věku jsem přicházel do Liberce a byl to pro mě obrovský skok. Najednou jsem byl někde, kde jsem si myslel, že nikdy nebudu. Když takovou šanci dostanete brzy a zvládnete začátek, můžete mít před sebou dlouhou kariéru. V tom prvním angažmá se toho hodně láme. Já jsem ligu nikdy nehrál, a kdybych se v Liberci nezapsal dobře, nevěděl jsem, jestli vůbec dostanu druhou šanci."
Jak jste tehdy ten tlak prožíval?
"Ze začátku jsem si ani nehledal byt. Měli jsme dvouměsíční výpovědní lhůtu a já tehdy klukům v realizačním týmu říkal, že je zbytečné si ho brát, protože tam stejně nebudeme ani do zimy. Když se ohlédnu zpátky, tak to byl asi největší tlak, pod kterým jsem v profesionálním fotbale byl."