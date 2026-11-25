Předchozí porážkou s Arsenalem (1:2) vyrovnala Slavia nelichotivý rekord 23 zápasů v Lize mistrů bez výhry v řadě, další šanci ukončit sérii dostává znovu doma. Villarrealu se v soutěži opakovaně nedaří, loni skončil bez vítězství a za sebou nechal v tabulce jen Kajrat Almaty. Letos sice zdolal Neapol, ale další tři duely prohrál a poslední neúspěch 0:6 doma s PSG působí děsivě.
"Myslím si, že je to možná poslední reálná šance na vítězství v této sezoně, zbývající program Slavie je totiž extrémně těžký. Navíc se v Praze citelně ochladilo a může i sněžit, což jsou faktory, které mohou hrát roli, protože ve Španělsku se stále hraje za ideálních podmínek. Přirovnal bych to k loňskému domácímu utkání proti Bilbau, které také přijelo do zimního počasí a působilo zranitelně. Tehdy mi ale u slávistů chyběla větší odvaha a domácí suverenita," nabízí srovnání Plášil.
Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
O jaký výjimečný styl hry se snaží Villarreal?
Čím je poutavý příběh trenéra Iňiga Péreze?
Kde jsou silné stránky a slabiny v týmu Žluté ponorky?
Která z indisponovaných opor Slavie může chybět nejvíc?
Jaké postavení ve španělském fotbale má Villarreal?
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