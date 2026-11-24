Zbrojovka v Pardubicích nečekaně vedla 1:0, když Granečný v závěru prvního poločasu zahrál na kraji pokutového území po odrazu míče od země rukou. Sudí Tomáš Klíma nařídil penaltu až po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu, Ryan Mahuta v nastavení těsně před pauzou vyrovnal na konečných 1:1.
Trenér Zbrojovky Martin Svědík se hodně zlobil, s pokutovým kopem nesouhlasil. Komise rozhodčích však upozornila, že se Granečný dotkl míče úmyslně. V opačném případě by se ruka po odrazu od země pokutovým kopem netrestala.
V nedělním utkání na Spartě sudí Dalibor Černý správně nařídil penaltu za zákrok Martina Suchomela na libereckého Petra Hodouše ve vápně. I když se letenský obránce snažil stáhnout nohu, podle komise soupeře nedovoleně podrazil tělem. Z pokutového kopu dal vítězný gól Lukáš Mašek, Slovan nakonec na Spartě vyhrál 3:1.
V druhém poločase stejného utkání rozhodčí chybně neudělil Suchomelovi žlutou kartu za došlápnutí na nohu libereckého Azize Kayonda. O zákrok na vyloučení se podle komise nejednalo, videorozhodčí tak zasáhnout nemohl.
V duelu mezi Slováckem a Hradcem Králové dostal hostující kapitán Tomáš Petrášek červenou kartu za úder do obličeje v přerušené hře správně. Sudí Michal Panský jej nicméně vyloučil v 37. minutě až po zásahu od videa. Celek z Uherského Hradiště v přesilovce zvítězil 4:2.
Komise rozhodčích pod vedením nového předsedy Španěla Carlose Close Gómeze v úvodu sezony upustila od předchozí praxe komentování sporných verdiktů. Od 10. prvoligového kola se však znovu vyjadřuje ke čtyřem situacím. Nově je vybírá pouze vysílatel soutěže Oneplay Sport, nikoliv zástupci dalších médií. Komise zároveň zveřejňuje komunikaci mezi sudími a videorozhodčími u přezkoumávaných situací u monitoru.
Nová sezona Chance Ligy je v plném proudu. Na Livesport Zprávách najdete její program i exkluzivní rozhovory, pravidelné ligové rubriky a analýzy od společnosti Opta.
Ideální jedenáctka na základě Livesport Ratingu, který vzniká za pomocí dat.
Autorská rubrika každé pondělí rozebírá aktuální dění v Chance Lize a dává jednotlivé události v klubech do kontextu i z pohledu dat.
Nejzajímavější momenty z daného kola Chance Ligy, které i po skončení zápasů rezonují českým fotbalem.
Statistický rozbor všech ligových utkání před aktuálním hracím kolem.
Aktuální ligové trendy a zajímavosti o týmech, hráčích a trenérech rozebrané pomocí dat Opty a Livesport Ratingu.
Páteční přehled nadcházejícího fotbalového víkendu, který budete mít přečtený během pěti minut. Dorazí vám dřív, než se rozehrají první zápasy.