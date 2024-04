Odvrátí Mbappé další předčasný konec v LM? Do semifinále mají blíž Barcelona a Atlético

Od příchodu katarských šejků k Eiffelově věži prošlo PSG v Lize mistrů pouze dvakrát za brány čtvrtfinále. Od sezony 2020/2021 je postup mezi elitní čtyřku milionářské soutěže pro Pařížany tvrdým oříškem. V pořadí čtvrtý nezdar v řadě odvrací Kylián Mbappé (25) a spol. v Barceloně, která zvládla úvodní duel v Parku Princů lépe – zvítězila totiž 3:2. Výhodnější pozici má před odvetou v Dortmundu i druhý španělský tým. Atlético si do Německa z Madridu přivezlo "poločasové" vedení 2:1. Které dva celky se jako první přiblíží ušatému poháru? Průběh obou zápasů sledujte živě na Livesport.cz.

Barcelona, která úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů (LM) vyhrála 3:2, má před odvetou s PSG všechny trumfy v rukou. Katalánští giganti jsou na pokraji první účasti v semifinále (LM) od sezony 2018/19 poté, co minulý týden zvítězili v utkání, v němž Xaviho svěřenci nejprve vedli, poté prohrávali a následně triumfovali.

Díky tomuto výsledku si Barca může dovolit luxus, protože ví, že k postupu jí bude stačit remíza, a díky pozitivní bilanci na domácí půdě proti francouzským soupeřům (9-2-2) by si měla být jistá postupem. Pokud však něco zasévá do její mysli semínko pochybností, je to skutečnost, že poslední domácí zápas proti soupeři z Ligue 1 prohrála 1:4, a to proti nikomu jinému než PSG, což znamená, že čtvrtfinále nemusí být zdaleka rozhodnuté, přestože v evropských pohárech postoupila ve 37 z 39 případů, kdy vyhrála první utkání venku.

Základní sestavy Barcelony a PSG. Livesport

To je pro PSG zlověstný rekord, který musí překonat, ale v tomto souboji je určitá historie, díky níž se jeho úkol zdá být splnitelný. Pouze jednou v historii LM se podařilo zvrátit čtyřgólové vedení po prvním zápase, a to právě v souboji těchto dvou celků, takže vyhlídka, že bude třeba vyhrát o dvě branky, aby se práce podařila v základní hrací době, je pro PSG pravděpodobně reálná, zejména když má k dispozici hráče, jako je Kylian Mbappé.

Naneštěstí pro Pařížany byli tehdy na straně hostů a prohráli 1:6, když byl současný kouč Luis Enrique na lavičce Barcelony. Bilance PSG na hřištích španělských celků není ideální (6-3-9), hosté ji tedy určitě budou chtít vylepšit. To ale nebude nic snadného, protože PSG padlo ve všech sedmi odvetách ve vyřazovací fázi v evropských soutěžích, ve kterých prohrálo první zápas doma.

Borussia Dortmund se ve čtvrtfinále Ligy mistrů (LM) snaží proti španělskému gigantovi Atlétiku Madrid překonat ztrátu 1:2 z prvního zápasu a postoupit. V prvním utkání se vyrovnala bilance vzájemných duelů (3-1-3) a poté, co se Dortmund o víkendu odrazil od nepříjemného prvního střetu šestou výhrou v osmi soutěžních kláních, bude doufat, že se mu podaří nepříznivý vývoj zvrátit.

Němci se sice nemohou pochlubit nejlepší bilancí proti španělským týmům (11-12-14), ale osm z těchto jedenácti vítězství přišlo na domácí půdě (8-7-3). Psychologickou překážku možná představuje skutečnost, že Dortmund byl vyřazen v každém z posledních pěti čtvrtfinále LM, nicméně úctyhodná bilance osmi postupů v 18 evropských vyřazovacích fázích po porážce v úvodním venkovním souboji naznačuje, že má šanci.

Základní sestavy Dortmundu a Atlétika. Livesport

Vítězstvím 3:1 nad Gironou o víkendu Atleti posílili svůj nárok na umístění v první čtyřce LaLigy a udrželi si pozitivní dynamiku třetí výhrou v řadě. Dlouholetý kouč Diego Simeone dovedl Atlético do semifinále LM už třikrát, ale ani jednou od sezony 2016/17. Ještě jedna taková účast by znamenala, že více semifinále s jedním klubem v kariéře si zahrál jen Sir Alex Ferguson.

Tristní bilance sedmi porážek v minulých deseti výjezdech do Německa (2-1-7) může vzbuzovat obavy, což zahrnuje porážky v každém z předešlých čtyř takových zápasů – všechny pod vedením Simeoneho. Pokud se hosté chtějí nyní vyhnout stejnému osudu, musí být jejich útok v nejlepší formě, protože jejich obrana udržela v minulých 16 soutěžních venkovních duelech pouze jedno čisté konto, což zahrnuje tři duely v LM (1-1-1).

