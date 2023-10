Úterý v LM: Domácí premiéra Unionu, Juráskův možný debut i Real v chrámu Diega Maradony

Union Berlín s reprezentačním záložníkem Alexem Králem (25) si proti portugalské Braze odbude domácí premiéru v Lize mistrů. Obránce Benfiky Lisabon David Jurásek (23) může po zranění debutovat v soutěži v duelu s posledním finalistou Interem Milán. Šlágrem úterního programu 2. kola skupinové fáze bude souboj italských šampionů z Neapole s historicky nejúspěšnějším týmem LM Realem Madrid.

Union před dvěma týdny prohrál na hřišti Realu 0:1 až gólem v nastavení a v sobotu završil nevydařený měsíc ligovou porážkou 0:1 v Heidenheimu. Nováček Ligy mistrů tak prohrál v září všech pět soutěžních utkání, v nichž vstřelil jedinou branku.

"Účast v Lize mistrů nemůžeme brát jen jako nějakou odměnu. Zápasy jdou rychle za sebou, nemáme příliš času na přípravu. Nutně potřebujeme co nejdřív vyhrát, abychom se vrátili na vítěznou vlnu," řekl trenér Unionu Urs Fischer, v jehož základní sestavě by opět neměl chybět Král. Mohlo by dojít i na český souboj, náhradní brankář Bragy Lukáš Horníček ale na první start v sezoně zatím čeká.

Portugalský celek vyhrál dvě poslední ligová utkání, na úvod LM ale podlehl doma 1:2 Neapoli. Italští šampioni se utkají o vedení ve skupině C s Realem. Neapol vyhrála sedm z posledních osmi utkání ve skupinové fázi a na šlágr kola se naladila triumfem 4:0 nad Lecce. Pouze na lavičce začal kanonýr Victor Osimhen, jenž byl s klubem v posledních dnech ve sporu kvůli posměšnému videu, které Neapol zveřejnila na sociální síti TikTok. Sám nigerijský útočník ale v neděli vzkázal, že věc je urovnána.

"Proti Lecce nehrál od začátku, ale trochu si odpočinul a na hřiště naskočil plný sil. Do unavené obrany pak vstřelil důležitou druhou branku," naznačil kouč Rudi Garcia, že nejlepšího střelce minulé sezony Serie A šetřil před úterním zápasem. "Pro nás je důležité i čisté konto. Nekoukáme na ostatní, soustředíme se na sebe," dodal Garcia.

Real se v sobotu výhrou 3:0 nad Gironou posunul do čela španělské ligy. Spolehnout se může na vynikající formu letní posily Judea Bellinghama, jenž vstřelil v úvodu sezony už sedm soutěžních gólů a jeden přidal i za reprezentaci.

Také Inter s Benfikou před vzájemným utkáním zvládly ligové zápasy. Jurásek ve šlágru portugalské ligy proti Portu (1:0) naskočil na posledních pět minut a po měsíční absenci hrál podruhé za sebou. Jeho tým se pokusí v Miláně odčinit domácí porážku 0:2 z úvodního kola se Salcburkem, který v dalším duelu skupiny D přivítá Real Sociedad.

Manchester United doma nastoupí proti Galatasarayi. Rudí ďáblové prohráli čtyři z posledních šesti soutěžních zápasů a po úvodní porážce 3:4 s Bayernem Mnichov jsou ve skupině A jako jediní bez bodu. Bavorský velkoklub hraje v Kodani.

Na programu jsou i utkání skupiny B. Po 21 letech se Liga mistrů vrátí do Lens, které změří síly s londýnským Arsenalem. PSV Eindhoven se střetne doma se Sevillou.