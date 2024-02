Výsledek mě mrzí. Zasloužili jsme si vyhrát vyšším rozdílem, prohlásil Inzaghi po zápase s Atlétikem

Trenér fotbalistů Interu Milán Simone Inzaghi (47) litoval, že jeho svěřenci neporazili Atlético Madrid v úvodním osmifinále Ligy mistrů vyšším rozdílem. "Nerrazzuri" podle kouče doma podali skvělý výkon a vzhledem k množství šancí si zasloužili víc než hubené vítězství 1:0.

Loňští finalisté měli především ve druhém poločase nad Atlétikem značnou převahu. Jediný gól na San Siru vstřelil v 79. minutě z dorážky střídající Marko Arnautovic, jenž ale několik dalších příležitostí zahodil.

"Mám velkou radost z toho, že kluci zahráli skvěle proti fyzickému a technickému soupeři, s nímž to vůbec není snadné," řekl Inzaghi v rozhovoru s televizní stanicí Sky Sport Italia. "Víme, že máme za sebou teprve první zápas, odveta v Madridu bude hodně náročná. Určitě mě mrzí výsledek vzhledem k tomu, co všechno jsme si vytvořili. Zasloužili jsme si vyhrát vyšším rozdílem," doplnil trenér.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Velkou úlevu po vítězství cítil Arnautovic, který před druhou půlí vystřídal zraněného Marcuse Thurama. "Je to určitě jeden z nejdůležitějších gólů mé kariéry... Neproměnil jsem šance, které bych měl dát. Ale fanoušci i spoluhráči stáli při mně. Byl to neuvěřitelný moment a dodal mi energii. Ten gól jsem potřeboval," prohlásil rakouský útočník. "Jsem za Marka šťastný, zasloužil si skórovat už dříve," uvedl Inzaghi.

Kouč Atlética Diego Simeone byl po zápase celkem spokojený. I přesto, že hosté v Miláně ani jednou nevystřelili na branku Yanna Sommera. "Takové utkání jsme chtěli odehrát. Byli jsme hodně blízko, abychom si odvezli dobrý výsledek. Ale udělali jsme velkou chybu, kterou Inter potrestal gólem. I my měli pár šancí," uvedl argentinský trenér.

Statistiky Arnautovice v zápase proti Atlétiku. Opta by Stats Perform

Věří, že Atlético dokáže 13. března v Madridu ztrátu dotáhnout a postoupit do čtvrtfinále. "Jsme v klidu. Nejdůležitější bude zlepšit přihrávky a nepouštět soupeře do nebezpečných protiútoků. Pak můžeme dvojzápas otočit," mínil Simeone, jenž za Inter Milán hrával a v Laziu Řím byl spoluhráčem Inzaghiho. "Mám ho moc rád, je to fajn kluk a přeju mu, ať se mu daří. Ale stále věřím v náš domácí obrat," dodal bývalý záložník.