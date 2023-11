Zbytečné vyloučení a tvrdá kritika. Dest to za rychlou červenou schytal od trenéra i spoluhráčů

Americký obránce Sergiňo Dest (23) byl vyloučen v dramatickém utkání čtvrtfinále CONCACAF Nations League poté, co během 30 sekund obdržel dvě žluté karty. Nesmyslná červená karta následně vedla k porážce USA 1:2 proti Trinidadu a Tobagu. Tento výsledek sice Spojeným státům stačil k postupu do semifinále, chování nizozemského rodáka ale vyvolalo pořádný rozruch už na samotném trávníku v Port of Spain.

Destovo vyloučení přišlo poté, co ve frustraci odkopl míč a pak sarkasticky posílal vzduchem polibky rozhodčímu. Jeho chování a následné vyloučení vedlo k okamžité kritice od spoluhráčů i trenéra. Obránce Fulhamu Tim Ream mu svůj názor dal hlasitě najevo už na hřišti. Po zápase sice vyjádřil své rozhořčení klidněji, poznamenal však, že podle něj šlo o "naprostý nedostatek respektu".

Svého spoluhráče doprovodil po červené kartě postrčením a pokřiky i další hráč působící v Anglii – brankář Matt Turner z Nottinghamu Forest. Hlavní trenér USA Gregg Berhalter po zápase označil Destovo chování za "neomluvitelné". Destovu neprofesionalitu otevřeně kritizoval i levý obránce Fulhamu Antonee Robinson.

Po incidentu se obránce PSV omluvil na Instagramu a své chování označil za "nepřijatelné, sobecké a nezralé". Přiznal, že svůj tým zklamal a slíbil, že se z této zkušenosti poučí.

V zápase se USA dostaly brzy do vedení gólem Robinsona. Po červené kartě Desta však vyrovnal Reon Moore a obrat z přímého kopu dokonal Alvin Jones.

Dest, který je v současné době na hostování v Eindhovenu z Barcelony, bude suspendován pro březnové semifinále Ligy národů. Obdobně zmeškal i finále předchozího ročníku soutěže poté, co byl vyloučen v semifinálovém zápase proti Mexiku.