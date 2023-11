Šeško se po slovinském postupu neubránil slzám: Je to neuvěřitelné, nikdy na to nezapomenu

Útočník Benjamin Šeško (20) po pondělním postupu slovinských fotbalistů na mistrovství Evropy 2024 v rozhovoru pro web UEFA přiznal, že se rozbrečel. Slovinsko se na Euru představí teprve podruhé, dosud na něm hrálo jen v roce 2000. Trenér Matjaž Kek (62) si myslí, že hráči obnovili víru v tamní fotbal.

"Nedokážu své emoce popsat. Několik minut po utkání jsem začal brečet kvůli všem těm emocím a tíze okamžiku. Je to neuvěřitelné, nikdy na to nezapomenu. Hlavně proto, že jsme země, která se tak často na závěrečné turnaje nedostává. Nemůžu se dočkat, až si na Euru zahrajeme," řekl Šeško.

V přímém souboji o postup na šampionát Slovinci porazili Kazachstán 2:1. Šeško se na triumfu podílel úvodním gólem z penalty. "Bylo to hodně stresující, hráli jsme velký zápas a hodně se toho kolem mě dělo. Bylo to těžké, ale řekl jsem si, že to zvládnu, vystřelím, kam chci a míč skončí v brance. A taky skončil," uvedl dvacetiletý útočník bundesligového Lipska.

Dvoumilionová země si dosud zahrála na třech turnajích a pokaždé vypadla ve skupině, v letech 2002 a 2010 startovala i na mistrovství světa. Před 13 lety dovedl Slovince na světový šampionát nynější trenér Matjaž Kek, který se k národnímu týmu vrátil v roce 2018.

"Cítíme ohromnou radost a hrdost. Myslím si, že jsme postoupili zaslouženě. Děkuju Slovinsku za to neuvěřitelné množství pozitivní energie v posledních měsících. Této generaci, která byla skoro označena za ztroskotance, se to vyplatilo. Obnovili víru ve slovinský fotbal. Dnes Slovinsko dýchalo jako jedna země a to je na tom to nejkrásnější," citoval Keka z tiskové konference deník Ekipa24.

Slovinsko se výhrou nad Kazachstánem bodově dotáhlo na Dánsko, které skupinu H ovládlo díky lepší vzájemné bilanci. V "háčku" se představily i Finsko, Severní Irsko a San Marino.

"Od chvíle, kdy se skupina nalosovala, byl cíl jasný. Jsem přesvědčený, že pro slovinský fotbal to bude nový impulz. Děkuju hráčům, realizačnímu týmu a slovinské asociaci, která v nás věřila a nechala mě vést tým pět let, což je ve Slovinsku pravděpodobně rekord," prohlásil dvaašedesátiletý Kek.

Slovinci se dozvědí jména soupeřů ve skupině na Euru 2. prosince. Už nyní je jisté, že se vyhnou Česku, Nizozemsku, Slovensku a Skotsku, jelikož všichni figurují ve třetím výkonnostním koši.