Lacazette rozhodl prestižní derby desátým gólem sezony, Lyon porazil Marseille 1:0

Lyon porazil ve 20. kole Ligue 1 Marseille 1:0 a vzdálil se sestupovým příčkám. Derby Choc des Olympiques odstartovalo netradičním pokusem. Hned z úvodní rozehrávky chtěl skórovat Amine Harit (26), ale z půlky hřiště trefil ke smutku fanoušků pohledných branek jen břevno. Jediným úspěšným střelcem duelu se tak stal ve 37. minutě Alexandre Lacazette (32), jenž po nevydařeném podzimu vstřelil už 10. gól v ročníku.

Hosté se pokusili ohrozit soupeřovu bránu hned z úvodního výkopu, když Harit zvolil ze středového puntíku přímé zakončení a nebyl daleko od senzace. Rána Maročana totiž skončila na břevně. Poté chtěl převzít otěže duelu Lyon, dlouho si však nedokázal vytvořit gólovou příležitost.

Obdobně se ale v ofenzivě vedlo i Marseille, a tak místo pohledných akcí sledovali diváci hru plnou ostrých soubojů a častého polehávání. Domácí přesto otevřeli skóre jako blesk z čistého nebe. Z pravého kraje vápna vybídl svým pasem skluzující kolegy Ernest Nuamah, jenž nakonec našel Lacazetteho, který nadvakrát dostal míč do sítě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po přestávce měl velkou příležitost k navýšení náskoku Clinton Mata. Ten dostal od hostující obrany v pokutovém území spoustu prostoru, nepříliš razantním pokusem ale jen protáhl Paua Lópeze. V 69. minutě byl po závaru před domácím brankářem blízko k vyrovnání Azzedine Ounahi, jehož ránu zastavil až blokující bek.

Neortodoxní defenzivní zákrok si chvíli před koncem připsal Ainsley Maitland-Niles. Ten zabránil kutálejícímu se míči z kopačky Pierra-Emericka Aubameyanga v cestě do sítě tím, že jej napálil do břevna vlastní brány, od nějž se odrazil do bezpečí. Les Gones tak s vypětím všech sil těsný náskok ustrážili.

Další výsledky Ligue 1