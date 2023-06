Události Ligue 1: Smutné oslavy v Paříži, záchrana Nantes a návrat anglického střelce

Štěpán Touma

C'est fini. Letošní ročník Ligue 1 je po víkendovém 38. kole u konce. Finální porce zápasů nabídla dramatický boj o poháry i záchranu, velká loučení v Paříži a taky hned několik bizarních gólů.

Symboličtější oslavu titulu si PSG pro své fanoušky připravit asi nemohlo. Domácí zápas s Clermontem měl udělat důstojnou tečku za nepříliš povedenou sezonou, místo suverénní výhry ale přišlo zklamání a pískot. PSG sice poměrně rychle vedlo 2:0, nakonec ale s outsiderem padlo 2:3. A to ještě mohlo být rádo, hosté totiž kromě několika velkých šancí nedali také penaltu. Les Parisiens si tak na závěr soutěže připsali sedmou ligovou porážku.

Vývoj zápasu. Opta by Stats Perform

Kromě příležitosti pro oficiální oslavu titulu měl být sobotní zápas také rozlučkou Sergia Ramose a Lionela Messiho, jejichž odchody už klub veřejně potvrdil. Španělský obránce se ve svém posledním zápase dokázal gólově prosadit, když v 16. minutě otevřel skóre utkání typickou hlavičkou, jeho bývalý rival ze španělské ligy ale vyšel naprázdno. Messi se sice dostal do velké šance, kterou mu s překvapivou nesobeckostí připravil Mbappé, sám před brankářem ale vysoko přestřelil a sklidil mrzutý pískot z tribun. Neslavný konec neslavného angažmá.

Celkově pochmurná atmosféra mistrovských oslav měla i jeden nefotbalový důvod. Náhradní brankář Sergio Rico utrpěl před několika dny těžké zranění hlavy při pádu z koně a jeho stav je nadále nejistý. Tribuny Parku princů tak zdobily podpůrné transparenty a jméno španělského gólmana se objevilo také na jmenovkách všech domácích hráčů. S Ricovým dresem nad hlavou oslavil gól na 2:0 i Kylian Mbappé.

Úleva v Nantes, smutek v Auxerre

Před startem posledního kola nabízela tabulka dvě hlavní zápletky: boj o TOP 5 a bitvu o záchranu. Pohárové drama nakonec dopadlo nejlépe pro Rennes, které díky vítězství v Brestu a zaváháním konkurentů poskočilo na čtvrté místo. Poslední pohárovou pozici v podobě pátého místa obsadilo Lille, Monako naopak čeká rok bez evropského fotbalu. Už bez trenéra Philippa Clementa, který byl hned v neděli odvolán z funkce.

Hlavní pozornost ale směřovala do sestupových vod. V boji o přežití drželo lepší karty Auxerre, které by v případě domácí výhry nad Lens udrželo ligovou příslušnost bez ohledu na výsledek konkurence. To se ale nepovedlo. I proto, že gólman Ionut Radu si v nejdůležitějším zápase sezony vybral kiksy snad na rok dopředu. Nejprve za stavu 0:1 nepochopitelným promáchnutím umožnil hostům střelu do prázdné brány, krátce po snížení na 1:2 pak zase podivným zákrokem nezákrokem pustil za záda střelu Loïse Opendy.

Konečná tabulka Ligue 1 Livesport

Porážka 1:3 odsoudila Auxerre k sestupu, konkurenční Nantes totiž svůj zápas zvládlo. Kanárci věděli, že doma proti Angers musí bezpodmínečně uspět, a podle toho do zápasu vstoupili. Jejich úvodní tlak se už v 16. minutě přetavil na vedoucí gól, když se po fantastické práci Ludovica Blase zblízka trefil Ignatius Ganago. Nakonec z toho byla jediná branka zápasu, což díky neúspěchu Auxerre posunulo Nantes na 16. místo a vstříc další sezoně v Ligue 1. Ještě dva měsíce zpátky slavili domácí fanoušci na hřišti postup do finále Coupe de France, teď po závěrečném hvizdu s úlevou vyrazili poděkovat hráčům alespoň za záchranu. Sestup by byl pro tradiční klub naprostou katastrofou.

Hráč kola

Rennes potřebovalo k jistotě pohárové Evropy zvládnout bretaňské derby na hřišti Brestu, což nikdy není jednoduchý zápas. Nebylo tomu tak ani tentokrát, hosty ale v klíčovém duelu zachránil Benjamin Bourigeaud. Francouzský záložník už ve 13. minutě z přímého kopu otevřel skóre utkání a v nastavení první půle pak suverénně proměněnou penaltou odpověděl na vyrovnání domácích. Rennes díky jeho dvěma trefám vyhrálo 2:1 a v tabulce nakonec vybojovalo čtvrté místo, které znamená skupinu Evropské ligy.

Gól kola

Rhys Healey loni 20 góly vystřílel Toulouse postup do Ligue 1, jeho premiérová sezona mezi elitou ale nemohla dopadnout hůř. Anglický útočník si už ve 3. kole poranil kolenní vazy a na dlouhé měsíce vypadl ze hry. Už to vypadalo, že letos žádné další minuty nepřidá, v posledním kole na hřišti Monaka ale přeci jenom přišel čas na návrat. A ten vyšel parádně.

Healey se dostal na hřiště v 87. minutě za stavu 1:1 a ve třetí minutě nastavení přesnou střelou z hranice vápna trefil hostům překvapivou výhru. Možná to nebyla nejlepší rána kola, nikdo z víkendových střelců ale neměl takovou radost jako útočník Toulouse.