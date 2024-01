Méty nestačily na Nice a pošesté v řadě prohrály. Oslabené Monako uhrálo remízu s Marseille

Nice zvítězilo v 19. kole Ligue 1 nad Métami 1:0. Družina mladého trenéra Francesca Farioliho dominovala, ale branky se dočkala až v 76. minutě, kdy proměnil penaltu Evann Guessand. Les Grenats tak prodloužili sérii porážek na šest po sobě jdoucích duelů, během nichž navíc jen jednou skórovali. Marseille ani v devátém domácím zápasu sezony nenašlo přemožitele, v duelu s Monakem ale mělo namále. Hosté dvakrát vedli, byť v úvodu přišli o vyloučeného Guillerma Maripána a v závěru i o Denise Zakariu. Nakonec se zrodila remíza 2:2.

Hosty mohl poslat do vedení Fali Candé, jeho pokus z přímého kopu ovšem prosvištěl těsně nad brankou. Les Aiglons předváděli svou typickou hru s držením míče na kopačkách, Defenziva Mét je však během první půle do žádné větší šance nepustila. Až do 40. minuty, kdy hlavou po rohovém kopu zahrozil Khépren Thuram, ale Alexandre Oukidja byl na jeho zakončení připraven.

Na obrazu hry se nezměnilo nic ani po změně stran. Fotbalisté v pruhovaných dresech okupovali prostor okolo nováčkovy šestnáctky, jenže větší nebezpečí z toho neplynulo. Také proto Dante ztratil trpělivost a zkusil vypálit z pořádné dálky, ale silnější levou nohou pouze pozdravil fanoušky. Střelecké prokletí prolomil až v 76. minutě Guessand, když nařízený pokutový kop poslal do pravého dolního rohu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Skvěle rozehraný duel po trefě Wissama Ben Yeddera Knížatům výrazně zkomplikoval Chilan Maripán, jenž byl v 11. minutě vyloučen. Olympionici početní převahu využili ke srovnání, hosté si ale ještě před pauzou vzali vedení zpět. Konečné skóre tak atraktivnímu duelu dodal až po změně stran vyrovnávací trefou Leonardo Balerdi. Stav utkání již nezměnila ani další červená karta pro hosty z 87. minuty.

Tabulka Ligue 1