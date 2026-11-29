Lens se proti Angers dvakrát dostalo do ztráty, Sima ale pokaždé dokázal odpovědět. Ve 43. minutě nejprve vyrovnal na 1:1, když si ve vápně po přihrávce připravil míč prvním dotekem a následně jej tvrdě napálil na přední tyč.
Po změně stran musel jeho tým dohánět manko znovu. Senegalec se však v 64. minutě prosadil střelou z první – přízemním zakončením přes blok obránce zaskočil brankáře a jediným dotekem srovnal na 2:2.
Pak už patřil zápas jen jemu. V 70. minutě využil dobré práce spoluhráče a zakončil do odkryté branky. O šest minut později mu chytře přiklepl míč Florian Thauvin, Sima se prodral přes obránce a ve skluzu zvýšil na 4:2. I v obou těchto případech potřeboval k zakončení jediný dotek.
Pátý zásah přidal v 81. minutě, když přesnou hlavičkou na zadní tyč uzavřel skóre na 5:2 a završil nevídanou individuální show. A prokázal i mimořádnou efektivitu – ze šesti doteků s míčem vyprodukoval nevídaných pět zásahů. Soupeř mohl být rád, že jeho další čtyři kontakty s balonem uvnitř boxu přišly vniveč...
Maximální efektivita v pokutovém území
Sima strávil na hřišti 84 minut, během nichž vyslal osm střel. Pět z nich mířilo mezi tři tyče – a všech pět skončilo gólem. Hned sedmkrát zakončoval uvnitř pokutového území, kde měl již zmiňovaných 10 doteků s míčem.
Jeho pět branek je o to pozoruhodnějších, že hodnota jeho očekávaných gólů činila "jen" 1.06 xG. Ukazatel xGOT, který hodnotí kvalitu zakončení, však Sima dostal na 3.16 – tedy suverénně nejvyšší hodnotu v aktuálním ročníku Ligue 1.
Sima navíc vytvořil i největší rozdíl (2.10) mezi xG a xGOT v této sezoně francouzské soutěže. Zatímco xG hodnotí pravděpodobnost, že by daná střelecká pozice měla skončit gólem, xGOT už zohledňuje samotné provedení střely, které přímo ovlivňuje střelec. Senegalec se tak proti Angers nejen dostával do šancí, ale především je zakončoval mimořádně kvalitně.
Vedle pěti gólů zaujal také v práci s míčem. Úspěšně provedl všechny tři pokusy o driblink a zaznamenal šest progresivních vedení míče. Přidal rovněž sedm vyhraných soubojů z 15. Nejvyšší možnou známku si však od Livesportu vysloužil především za své geniální střelecké představení, do soboty měl přitom na kontě v aktuálním ročníku Ligue 1 jeden jediný zásah...