Tractor Boys v posledních týdnech ztratili dech a v sobotu večer přivítali Villu, která se po třech ligových remízách v řadě snažila vrátit na vítěznou vlnu. Emeryho svěřenci mohli vykročit za vítězstvím hned v úvodu, kdy po přihrávce Johana Manzambiho pálil Boubacar Kamara z bezprostřední blízkosti těsně vedle.
Villa se přesto brzy ujala vedení, když Manzambi vysunul Alyssona, jenž přesnou střelou procedil míč pod Christianem Waltonem. Další Brazilec však za Ipswich vyrovnal o pouhé dvě minuty později. Hosté si nedokázali poradit s rohovým kopem Julia Encisa a Emersonn prokázal chladnou hlavu, když svou ránu poslal k tyči.
Zábavný první poločas přinesl další zvrat, když se do listiny střelců zapsal v pořadí třetí Brazilec. Ipswich neubránil rohový kop Johna McGinna, Pau Torres míč sklepl pro Joaa Gomese, který za Waltonova záda vypálil výstavní akrobatické zakončení.
Domácí gólman následně vytáhl skvělý zákrok proti Torresově hlavičce a Emersonn byl jen centimetry od vyrovnání, když jeho tečovaná střela orazítkovala tyč. Domácí se odmítli vzdát a Villu znovu dotáhli, když Davis po vynikajícím centru Encisa z levé strany skvěle hlavičkoval k bližší tyči Ziona Suzukiho.
Zápas v některých fázích připomínal basketbal a Walton musel předvést další špičkový zákrok jednou rukou, aby vytěsnil McGinnovu kroucenou střelu mimo. Enciso byl pro Villu nadále velkým nebezpečím a paraguayský hráč nebyl daleko od toho, aby Ipswich poslal do vedení svým dalekonosným pokusem, který letěl jen těsně vedle.
Akce střídala akci, Nicolas Jackson bohužel nedosáhl na nadějný centr Manzambiho z levého křídla a Suzuki následně musel předvést fantastický zákrok proti ráně Encisa. Body se nakonec dělily, čímž Villa prodloužila svou neporazitelnost v lize na osm zápasů, Emeryho však bude frustrovat čtvrtá ligová remíza v řadě.