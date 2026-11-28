Real nastupoval do utkání povzbuzen sérií deseti soutěžních vítězství a v úvodu hýřil sebevědomím, když se po šanci Viníciuse Júniora musel blýsknout brankář Antonio Sivera. Po tomto varování se hosté ve 22. minutě nečekaně ujali vedení, když Toni Martínez potrestal nepřesnou malou domů Deana Huijsena a chladnokrevně zakončil kolem Thibauta Courtoise a vracejícího se Ibrahimy Konatého.
Svěřenci Josého Mourinha se snažili o okamžitou odpověď a zvýšili aktivitu ve finální třetině hřiště, ale hlavičku Judea Bellinghama, která mířila do branky, vykopl z brankové čáry Nahuel Tenaglia. Real, který předtím vyhrál devět domácích vzájemných duelů v řadě, dál dobýval obranu soupeře. Bellingham však nevyužil skvělý centr Ardy Gülera a nebezpečná střela Kyliana Mbappého byla tečována těsně vedle branky.
Domácí zůstali aktivní i v úvodu druhého poločasu, ale měli štěstí, že neinkasovali podruhé, když byl gól Abdeho Rebbacha neuznán kvůli těsnému ofsajdu. Nejvíce hrozil Mbappé, jehož další pokus musel Sivera vyrážet. Navzdory všem předpokladům však Alavés po hodině hry zdvojnásobil své vedení, když Ángel Pérez utekl po přihrávce Mariana Díaze, obešel Courtoise a zasunul míč do prázdné branky.
Real snížil o osm minut později, kdy Mbappé převzal míč od Bellinghama a nekompromisní ranou jej napálil pod břevno. Bernabéu věřilo v dramatický závěr, Sivera musel v rychlém sledu likvidovat pokusy Mbappého a Carlose Espího, který následně hlavičkoval zblízka jen do tyče.
Real se v 86. minutě dožadoval penalty po pádu Bellinghama v pokutovém území, ale VAR odhalil simulování a Angličan po druhé žluté kartě zamířil do sprch. Alavés v početní výhodě závěr utkání zvládl a připsal si teprve třetí vzájemnou výhru na hřišti soupeře z posledních 21 pokusů. Real naopak po první porážce od poloviny září ztratil v boji o titul klíčové body.