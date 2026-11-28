Cenu pro hráče utkání si z duelu Hradce Králové proti Bohemians nakonec odnesl záložník hostů Roman Květ, jenž o zisku tří bodů pro svůj tým rozhodl gólem z 68. minuty. "Bylo to určitě těžší než u šance předtím, kterou jsem si hodně vyčítal. Když neproměním takovouhle příležitost, tak to ve mně vře a chci to odčinit. To se povedlo a jsem za to rád," uvedl hráč Klokanů v pozápasovém TV rozhovoru pro Oneplay Sport.
Český záložník se vracel i k momentu, kdy nedokázal domácího brankáře ve velké příležitosti prostřelit. "Nejdříve předvedl Zadražil dobrý zákrok a pak přišel dobrý blok. Měl jsem to lépe uklidit," vyčítal si Květ.
Hosté přitom mohli skóre vyrovnat už v 19. minutě. Do šance se dostával právě Květ, který se po škobrtnutí poroučel k zemi. Nakonec se ale po zásahu videorozhodčího pokutový kop nekopal.
"Za mě tam bylo brnknutí do paty, tak jsem spadnul. Neumím to bohužel, takže to dopadlo tak, že to rozhodčí odvolal. Ale já tam zkrátka cítil kontakt na patě a škobrtnutí," vysvětloval moment hráč Bohemians.
"Jsou typy, kterým prostě stačí škobrtnutí, padnou a vypadá to jako megafaul, což já neumím. Ale říkám, za mě jsem cítil prostě kontakt zezadu. V té rychlosti vás to rozhodí a už jsem to neměl připravené tak, jak jsem počítal. Spadnul jsem a bohužel to odvolal," dodal osmadvacetiletý záložník závěrem.