Frosinone šlo do zápasu po dvou ligových porážkách v řadě, což se jim stalo poprvé v této sezoně. Domácí vypadali odhodlaně svou reputaci napravit hned v úvodu zápasu proti Parmě, která se momentálně nachází ve spodních patrech tabulky.
Hned v úvodu začali domácí hrozit, pokusy Anthonyho Oyona a Patrizia Masiniho však hostující brankář Giovanni Daffara v pohodě zneškodnil. Na druhé straně se ke skvělé šanci z bezprostřední blízkosti dostal Nesta Elphege, jeho střelu však vykopl z brankové čáry Ilario Monterisi. Povzbuzen tímto klíčovým zákrokem se stoper Frosinone těsně před poločasem málem postaral o první gól, jeho prudká hlavička však těsně přeletěla břevno.
Stejně jako v první půli vstoupili svěřenci Massimiliana Alviniho i do té druhé aktivně a jejich útočná snaha byla v 55. minutě odměněna vedoucím gólem. Nízkou střelu Farese Ghedjemise vyrazil brankář Daffara přímo k nohám Tomáše Bobčeka, který pohotově dorazil míč do sítě.
S vědomím nabyté převahy Frosinone svůj náskok zdvojnásobilo o pouhých šest minut později, kdy chytrý Masiniho centr do vápna pohotově napálil z voleje do branky opět Bobček, který byl v zápase očividně při chuti. Domácí vzápětí sahali po třetím gólu, střelu Romana Schmida však Daffara tentokrát brilantně vyrazil.
Frosinone se ale brzy radovalo znovu, když Bobček skvěle zakončil mezi nohy soupeřova gólmana a zkompletoval svůj hattrick. Alviniho svěřenci závěr utkání kontrolovali a stali se prvním nováčkem Serie A od Verony v roce 2013, který zaznamenal šest nebo více domácích vítězství v řadě. Parma pod vedením Alberta Gilardina klesla po šesté ligové porážce z posledních osmi zápasů do sestupového pásma.