Frankfurt, který byl v silné formě a čtyři zápasy v řadě neprohrál, začal v zápase lépe. Jonathan Burkardt byl blízko prolomení bezbrankového stavu, jeho pokus o nůžky ale Dennis Seimen bez problémů lapil. Hosté svou dominanci potvrdili střelou Liliana Brassiera, kterou na poslední chvíli zblokoval Maximilian Mittelstädt. Stuttgart však náhle podnikl protiútok, při němž byl Deniz Undav faulován Robinem Kochem. Kapitán Frankfurtu se vyhnul vyloučení poté, co VAR určil, že při zákroku zasáhl míč.
Hosté se z této situace rychle oklepali a pokračovali v obléhání pokutového území Stuttgartu. Neproměněné šance Faresa Chaibiho a Younese Ebnoutaliba však domácím připravily ideální půdu pro šokující vedoucí gól.
Ermedin Demirovič vyslal nápaditou patičkou do úniku Grischu Prömela, který svou kroucenou střelou překonal Noaha Atubolua a míč zapadl těsně k bližší tyči. Domácí ale vedení do přestávky neudrželi. Vyrovnání přišlo po ráně Ansgara Knauffa, která se odrazila od Undava a obloučkem přeletěla bezmocného Seimena.
Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu nahoru dolů. Stuttgart si vzal vedení zpět necelých deset minut po pauze, kdy Undav po rohovém kopu vrátil míč před bránu, kde nikým nehlídaný Luca Jaquez hlavou vstřelil svůj první bundesligový gól. Soupeř odpověděl dalším vyrovnáním po hodině hry, Knauff přihrál do vápna Burkardtovi, jenž míč sklepl pro Ebnoutaliba a ten jej z první uklidil k tyči.
S blížící se poslední desetiminutovkou bylo znát, že další gól by mohl být rozhodující, ale Jamie Leweling z největší šance závěru minul bránu. Stuttgart tímto výsledkem prodloužil svou ligovou sérii bez porážky na čtyři zápasy, v boji o udržení kontaktu s nejlepší šestkou si však příliš nepomohl.
V bundesligové tabulce zůstává za Frankfurtem, jehož trenéra Adiho Hüttera může trápit, že jeho tým udržel v posledních 25 venkovních ligových zápasech jediné čisté konto.