Pátek 27. listopadu
Druhá polovina základní části začne své odvety netradičně už v pátek v Brně. Artis se tam minule proti Jablonci dočkal na osmý pokus prvního domácího vítězství v lize, na druhé straně Slovácko má dvě výhry za sebou a bodově se na svého příštího soupeře dotáhlo. V boji o to, kdo se odlepí z předposledního místa, může mít drobnou výhodu z jarní baráže, v níž na Srbské triumfovalo 4:1.
Absence: Čoudek, Navrátil – Stojčevski (všichni zranění), Slončík (4 ŽK), Ndubuisi, Niarchos, Tetour, Vorlický (všichni nejistý start).
Statistika zápasu: Ačkoliv má Slovácko ve svém středu výborné střelce z dálky (Havlík, Trávník), jako jediné v soutěži dalo všechny své branky v prostoru uvnitř šestnáctky. Artis je zase týmem, jenž takových gólů inkasoval nejvíc (25).
Sobota 28. listopadu
Středočeši si vítězstvím nad Zlínem upevnili třetí místo, na němž mají před Spartou už čtyřbodový náskok, a nyní budou usilovat o prodloužení série domácích vítězství na devět (včetně poháru). Olomouci se však v Boleslavi náramně daří, z posledních 10 vystoupení tam nezvládla jen jedno (5-4-1, 23:12) a při minulých dvou návštěvách nastřílela sedm gólů. Stále jí však bude chybět kvůli červené kartě nejlepší kanonýr Václav Sejk, bez něj se už dva zápasy neprosadila.
Absence: Hora, Kadlec, Ogungbayi – Dembe, Kliment (všichni zranění), Sejk (trest za ČK), Barát, Beran (oba nejistý start).
Statistika zápasu: Hanáci dostávají nejvíc gólů z celé ligy po 60. minutě (12). Boleslav naopak dva z předešlých tří domácích zápasů rozhodla po 80. minutě, v této pasáži zaznamenala čtyři ze sedmi posledních tref na svém stadionu.
Severočeské derby bude magnetem kola, vždyť se v něm utkají pátý a druhý tým tabulky, což je u obou klubů mimořádné postavení. Favoritem bude zvlášť po vítězství na Spartě Liberec, kterému to navíc venku klape, nikdo tam nenasbíral víc bodů (19, spolu se Slavií). Naopak Teplicím to před vlastními fanoušky příliš nejde, jsou v tomto směru až jedenácté. Na regionálního rivala se však umějí vytáhnout, bodovali s ním pětkrát za sebou (4-1-0).
Absence: Audinis, Danihel, Svatek (všichni zranění), Krejčí, Mareček (oba nejistý start) – Baboula, Knapík, Krollis (všichni zranění), Drakpe, Koželuh, Kušej, Zyba (všichni nejistý start).
Statistika zápasu: Svěřencům Zdenka Frťaly se drolí obrana. Na vině může být zranění defenzivního štítu Lukáše Marečka, jenž vynechal minulé dva zápasy. Jeho tým v nich inkasoval pět gólů (průměr 2,5 na utkání), což je téměř dvojnásobek stavu předtím (1,38).
Domácí z posledních sedmi ligových kol zvítězili jedinkrát, a to jim ještě proti Olomouci pomohla červená karta soupeře, a klesli už na 12. místo. Ani Bohemians na tom nejsou nijak růžově, slavili jen jednou za minulých pět zápasů. Před svým příštím soupeřem mají jen dvoubodový náskok a budou spoléhat na Jana Matouška, jenž si vzpomněl na své lepší časy a trefil se ve druhém utkání ze tří.
Absence: Darida, Neto, Wiesner (všichni zranění), Petrášek (trest za ČK), Umar (4 ŽK), Vlkanova (nejistý start) – Banda, Jásir, Javorček, Mirvald, Pleštil, Smrž (všichni zranění).
Statistika zápasu: Záložník Jakub Kučera už v lize působí šestou sezonu, všechny odehrál za Hradec a ve všech se trefil. Bohemians jsou jeho oblíbeným soupeřem, v 11 soubojích s nimi nasbíral dva góly a tři asistence.
Neděle 29. listopadu
Sešívaní si mohou zajistit první příčku po podzimní části, pokud v neděli zvítězí. A to by pro ně neměl být problém vzhledem k tomu, že Baník zdolali už 11krát za sebou a z toho jen ve dvou utkáních dostali gól. Aktuálně drží proti Ostravě čisté konto už 691 minut. Oba soupeři jsou na opačných pólech tabulky podle hodnoty šancí, které povolí svým soupeřům. Slavia je první (0,87 očekávaných branek proti na zápas), hosté poslední (2,2).
Absence: Diakité, Chaloupek, Moses, Ouanda, Provod, Šturm (všichni zranění), Chorý (trest za ČK a vyřazen z kádru) – Gning, Sinjavskij (oba zranění).
Statistika zápasu: Teprve devatenáctiletý slávistický debutant Mubarak Suleiman se dere do čela pořadí ligových asistentů. Na gól přihrál už ve třech zápasech po sobě a nyní se může stát prvním hráčem klubu, jemuž by se to povedlo čtyřikrát v řadě od doby, kdy to statistikové začali sledovat (2020/21).
Domácí už v lize čekají na vítězství čtyři kola a už jsou jen těsně nad skupinou o záchranu. Viktoria se naopak zvedla, což nejlépe vědí hráči Benfiky Lisabon. Tým Radoslava Kováče zvládl venku úspěšně pět soutěžních utkání v řadě (16:4), i když minule na hřišti Bohemians je od remízy zachránilo pár centimetrů. Na stadion Zbrojovky jezdí Západočeši rádi, svého příštího soupeře tam porazili pětkrát po sobě.
Absence: Ezeh, Kaká, Vašulín – Jemelka (všichni zranění).
Statistika zápasu: Pokud někdy v tomto duelu čekat branky, tak ve druhém poločase. V zápasech Plzně jich v něm v této sezoně padlo nejvíc v soutěži (28, 15:13), Zbrojovka je hned v závěsu (26, 10:16).
Severočeši ve čtvrtek proti Luganu přerušili sérii pěti utkání bez výhry, nyní si ještě musejí spravit pozici v lize. V ní jsou sice osmí, nicméně za posledních pět kol získal méně bodů než oni jen poslední Zlín. Naopak Pardubice jsou podle tohoto kritéria třetí, víc gólů (11) dala pouze Slavia (12). Jablonci však podlehly šestkrát z posledních sedmi vzájemných měření sil a na Střelnici nebodovaly v pěti duelech po sobě.
Absence: Hanuš, Milla – Bammens, Patrák, Šimek (všichni zranění).
Statistika zápasu: Slovenský stoper Dávid Krčík nabízí stále zajímavé parametry, i když na rozdíl od Karviné a Plzně nedává v Pardubicích moře gólů. V této sezoně je například obráncem s nejvíc odehranými minutami, přes kterého ještě soupeř nepřešel s míčem na noze (835).
Sparta pojede hledat ztracenou stabilitu na hřiště beznadějně posledního Zlína. Oba týmy však překvapivě v těchto dnech spojuje víc než jen stejné jméno jejich stadionu. Vyhrály totiž shodně jen jediné utkání z minulých 10 soutěžních. Domácí alespoň vědí, kdo je v neděli večer povede jako trenér. U Pražanů měl zaskakující lodivod Lukáš Bláža dohodu jen na čtvrteční utkání Evropské ligy s Alkmaarem.
Absence: Kolář, Kopečný, Machalík, Penkevics – Eneme, Karabec, Ryneš, Sochůrek (všichni zranění).
Statistika zápasu: Střetnou se dva celky, které protočily v základních jedenáctkách nejvíc hráčů. Sparta jich už nasadila 28, přičemž se ještě nestalo, aby dvakrát po sobě postavila stejnou zahajovací sestavu. Zlín vystřídal od začátku 26 členů svého kádru.