Hradec Králové v 15. kole doplatil na brzké vyloučení Tomáše Petráška, a přestože ještě v poločase vedl, nakonec si z Uherského Hradiště odvezl porážku 2:4.
Votroci mají na kontě jedinou výhru z posledních sedmi ligových utkání (1-1-5), kvůli čemuž se propadli do spodní šestky. Hradec tři z uvedených porážek zaznamenal ve FINEP Areně, přesto v domácím prostředí zapsal 72,22 % (13) z celkových 18 bodů.
Bohemians před týdnem podlehli Plzni a poprvé v sezoně nebodovali dvakrát za sebou. Svěřenci trenéra Jaroslava Veselého přesto mohou být spokojení.
Po polovině základní části totiž drží vyrovnanou bilanci (5-5-5) a na začátku tohoto kola ztráceli pouze čtyři body na skupinu o titul. Klokani oproti minulým ročníkům zlepšili bilanci v Ďolíčku, venku ale průměrně získali jen bod na zápas (8).
Hradec prohrál jediné z předchozích osmi vzájemných ligových utkání a ve čtyřech z nich Bohemku porazil. Klokanům se na královéhradecké půdě v lize dlouhodobě nedaří a od listopadu 1999 tam pouze jednou zvítězili (1-5-6).
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