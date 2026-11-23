Podle FIFA byla pro každý z termínů podána pouze jedna platná kandidatura. Místo výběru tak šlo jen o potvrzení pořadatele na další termíny. Nejbližší mistrovství světa žen se bude hrát příští rok v Brazílii.
Od šampionátu v roce 2031 na americkém kontinentu se počítá s rozšířením pole účastníků na 48 týmů. Naposledy FIFA navyšovala počet míst na ženském finálovém turnaji pro MS 2023 v Austrálii a na Novém Zélandu, kdy se zvedl z 24 na současných 32.
Americká kandidatura zahrnuje předběžný seznam 20 stadionů ve 20 městech, přičemž sedm z nich hostilo zápasy letošního mistrovství světa mužů. Britský návrh počítá s 19 stadiony v 15 městech. Konečné rozhodnutí FIFA o konkrétních dějištích turnajů zatím nepadlo.