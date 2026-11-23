Vítěz: Diego Simeone
Simeone se nesmazatelně zapsal do historie španělské ligy. Vítězství Atlétika na hřišti Getafe (3:0) pro něj bylo už 345. triumfem v LaLize. V historickém pořadí trenérů s nejvyšším počtem ligových výher tak překonal Luise Aragóneze, který jich během kariéry nasbíral 344. Zatímco Simeone na nový rekord potřeboval 567 zápasů, jeho předchůdce jich k dosažení stejné mety odkoučoval o 189 více.
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Téměř 15 let po svém příchodu na lavičku madridského klubu se může argentinský kouč pochlubit osmi trofejemi a především tím, že z Atlétika vybudoval třetí velmoc španělského fotbalu. Hned dvakrát navíc dokázal přerušit dlouholetou nadvládu Realu Madrid a Barcelony v LaLize. Za svou herní filozofii, založenou především na defenzivě, v průběhu let často čelil kritice. Po překonání historického rekordu proto dostal ideální příležitost svým kritikům odpovědět: "Jen bráněním nevyhrajete 345 zápasů. Je snad něco takového možné?"
Poražený: Manchester United
Manchester United nezažil tak nepovedený trenérský debut už celé století. Pochettino při své premiéře na lavičce Red Devils schytal na Anfieldu debakl 0:4 od Liverpoolu. Vyrovnal tím 100 let starý negativní zápis Lala Hilditche, který v říjnu 1926 zahájil své působení u týmu porážkou stejným poměrem s Boltonem.
Argentinec se zároveň stal prvním trenérem v historii Premier League, jehož tým během prvního poločasu debutového utkání inkasoval dva góly a navíc přišel o hráče po červené kartě. Za katastrofálními statistikami Pochettinova debutu se však skrývá ještě znepokojivější realita. Manchester United totiž poprvé v historii Premier League prohrál utkání, přestože do daného kola vstupoval na sestupové pozici. V této sezoně navíc ve všech soutěžích inkasoval už 34 gólů, což je nejvíce ze všech klubů TOP pěti evropských lig.
Vítěz: Donyell Malen
Donyell Malen byl hlavní hvězdou víkendu Serie A. Při vítězství AS Řím na hřišti Parmy (5:1) nasázel čtyři góly, a to z pouhých pěti střel. Nizozemský útočník si od Flashscore vysloužil známku 9,9 a v kalendářním roce 2026 už má na kontě 26 ligových branek. Vyrovnal tak historický počin Pedra Manfrediniho, který byl až do soboty jediným hráčem v dějinách římského klubu, jenž dokázal během jednoho kalendářního roku překonat hranici 25 gólů v Serii A.
AS Řím však neoslňuje pouze díky individuálním výkonům. Giallorossi vstřelili v prvních 12 kolech 36 branek, což znamená průměr tří gólů na zápas. Podle společnosti Opta se žádnému týmu Serie A nepodařilo překonat hranici 35 vstřelených branek v této fázi sezony už 76 let. Naposledy to zvládly hned tři kluby v ročníku 1950/51 – Inter a AC Milán shodně s 38 góly a Juventus s 37 zásahy.
Poražený: Bayern Mnichov
Remíza 1:1 s Kolínem a ztráta dvou bodů na domácím hřišti se pro Bayern Mnichov staly téměř nepodstatnými ve srovnání se zprávou, která přišla po utkání. Harry Kane musel už zhruba po 20 minutách opustit hřiště a následná vyšetření odhalila přetržení vazu v levém kotníku. Anglického kanonýra tak čeká několikaměsíční pauza. Operaci už má úspěšně za sebou.
Jak citelná bude jeho absence, nejlépe dokládají čísla. Od příchodu z Tottenhamu nastřílel Kane ve všech soutěžích 156 gólů ve 163 zápasech. Pro bavorský velkoklub tak nejde jen o ztrátu elitního útočníka, ale také o výpadek svého nejproduktivnějšího hráče.
"Samozřejmě jsem z tohoto zranění velmi zklamaný, ale jako vždy je to příležitost ukázat, že jsem silný, a před rokem 2027 se stát ještě lepším. Vrátím se s novou energií a připravený na rozhodující část sezony!" napsal Kane na sociálních sítích.
Vítěz: Carlos Espí
V týmu plném hvězd patří mezi nejefektivnější svěřence Josého Mourinha teprve 21letý útočník, který za Real Madrid ještě ani jednou nenastoupil v základní sestavě. Carlos Espí přišel v létě z Levante a v LaLize a Lize mistrů už stihl vstřelit čtyři góly, přestože na hřišti strávil dohromady pouhých 63 minut. Tři trefy zaznamenal v domácí soutěži, kde odehrál jen 44 minut.
Podle společnosti Opta v této sezoně napříč všemi soutěžemi žádný jiný hráč z pěti nejlepších evropských lig nevstřelil jako náhradník více branek.
Mourinho tak v létě prokázal mimořádný cit pro výběr posil, když si prosadil právě příchod mladého Španěla z Levante. "Klub mi předložil seznam čtyř nebo pěti útočníků, z nichž jsem měl jednoho vybrat. Řekl jsem: Carlos Espí," prozradil portugalský kouč. A jaké je tajemství útočníkovy mimořádné produktivity? Sám hráč to vysvětlil velmi jednoduše: "Dělám jen to, co mi řekne Mourinho. Snažím se odvést maximum a využít každou minutu, kterou dostanu. Když můžu týmu pomoci, tím lépe."
Poražený: Francisco Moura
Francisco Moura v pátek večer prožil jednu z nejhorších chvil, jaké může fotbalista na hřišti zažít. V utkání Portugalského poháru proti Paredesu, účastníkovi třetí ligy, si obránce FC Porta po zákroku brankáře Claudia Ramose z bezprostřední blízkosti nešťastně srazil míč do vlastní sítě a vyrovnal na 1:1.
Moura se okamžitě zhroutil na trávník, rozplakal se a požádal trenéra o vystřídání. Následoval však krásný moment solidarity. Spoluhráči i soupeři se ho snažili utěšit a fanoušci na Estádio do Dragao ho podpořili potleskem. Nakonec měl portugalský obránce důvod alespoň k částečné úlevě – Porto zvládlo penaltový rozstřel (3:1) a postoupilo do osmifinále.
Nešťastný moment navíc přišel v době, kdy Moura už několikrát čelil ostré kritice na sociálních sítích. V únoru omezil komentáře na Instagramu poté, co v závěru derby se Sportingem Lisabon zahrál v pokutovém území rukou a soupeř následně z penalty vyrovnal. O měsíc později, po remíze s Benficou, svůj účet dokonce dočasně deaktivoval.
Podporu mu po utkání vyjádřil také trenér Francesco Farioli: "Všichni za ním stojíme, jsme rodina a v těžkých chvílích musíme držet při sobě."