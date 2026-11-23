Anglie
Třetím čistým kontem z posledních čtyř utkání Premier League a pátým v sezoně pomohl Antonín Kinský v zápase 11. kola Tottenhamu k domácímu vítězství nad Ipswichem 2:0. Spurs brali tři body počtvrté z posledních pěti kol a z devátého místa tabulky ztrácejí na příčky zajišťující poháry už jen tři body. Sobotní triumf obstaral v úvodu debutující odchovanec Williams-Barnett, skóre uzavřel pět minut po přestávce Solanke.
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Český reprezentační brankář zaznamenal v sobotu tři zákroky, zabránil 0.63 gólu a přidal jedno úspěšné stažení míče a jeden vyboxovaný centr. Proti nováčkovi si připsal celkem 31 doteků a tradičně spolehlivý byl v rozehrávce, o čemž svědčí úspěšnost přihrávek 88 % (21/24). Při dlouhých přihrávkách našel adresáta ve čtyřech ze sedmi případů (57 %). Za výkon ve 32. utkání v dresu Tottenhamu, v němž udržel 11. nulu, dostal známku 7.5.
Obrat Arsenal se jako teprve druhému týmu v ročníku podařilo Newcastlu, který doma s lídrem tabulky remizoval 2:2. Dvěma zákroky včetně chycené velké šance k tomu přispěl Lukáš Horníček, jenž byl při prvním inkasovaném gólu z kopačky Ezeho bez šance a při druhém si na střelu Maduekeho sáhl, ale balon mimo tyče nevytěsnil. V sobotu čelil xGOT 1.42, doručil 14 ze 33 přihrávek (42 %) a zaznamenal i jedno stažení míče. Jeho Livesport Rating byl 6.4.
Nehrál: Vítězslav Jaroš, Liverpool
Německo
Úctyhodnou střeleckou formu v Bundeslize opakovaně prokazuje Patrik Schick. V utkání 10. kola pomohl Leverkusenu k hladkému domácímu vítězství 4:0 nad nováčkem Paderbornem. Byl to v sezoně jeho devátý gól, v tabulce střelců ztrácí jeden zásah na Füllkruga z Brém. Na kontě i dvě asistence, jeho konkurent jednu. Zároveň se český útočník v sobotu prosadil poosmnácté z posledních 18 zápasů německé nejvyšší soutěže.
V té šlo celkově o jeho trefu č. 99 a dosáhl jí snadno – Tella za stavu 2:0 obral ve vápně o balon Götzeho a přihrál českému střelci před odkrytou bránu. Devátým gólem z úvodních 10 kol navíc Schick stanovil nové klubové maximum. V 67. minutě byl střídán, připsal si čtyři střely s celkovým xG 1.42, měl 83% úspěšnost přihrávek v útočné třetině (5/6), vyhrál čtyři ze sedmi soubojů (57%) a zaznamenal i dvě velké neproměněné šance. Schickův Livesport Rating byl 7.7.
V základní sestavě Hoffenheimu, který padl 0:1 ve Frankfurtu a připsal si druhou porážku z posledních tří bundesligových zápasů, nastoupil z českého tria pouze Vladimír Coufal. V zápase, v němž každý z týmů zahodil po jedné penaltě, vytvořil jednu velkou šanci a odnesl si známku 7.0. V 61. minutě se do hry dostal i Adam Hložek. Zaznamenal tři střely a měl stoprocentní úspěšnost driblinků (3/3) a přesných sklepnutí (2/2). Jeho Livesport Rating byl 6.8.
Nehrál: Robin Hranáč, Hoffenheim
Itálie
Pátý start v sezoně Serie A si připsal Martin Vitík, který do utkání 12. kola proti Udinese naskočil v 79. minutě. Stav byl tou dobou 1:1 a další gól už nepadl. Boloňa tak pátou výhru v řadě pod novým trenérem Palladinem nepřidala a v tabulce klesla na devátou pozici. Český reprezentační stoper stihl v neděli 10 doteků a měl 67% úspěšnost přihrávek (6/9) a poloviční úspěšnost přihrávek do útočné třetiny (2/4). Jeho Livesport Rating byl 6.3.
Výběr z dalších soutěží
Ryan Naderi ve 14. kole Premiership rozhodl na hřišti Motherwellu v 88. minutě s pomocí o teče o výhře 2:1, po níž jsou Rangers už 13 soutěžních zápasů bez porážky. Naderi, jenž dal v posledních devíti ligových utkáních sedm gólů, hrál do konce, dostal žlutou kartu a známku 8.8.
Matěj Kovář sice jednou inkasoval, v duelu 13. kola Eredivisie byl však jedním ze strůjců výhry lídra tabulky PSV v Nijmegenu 4:1. Reprezentační gólman předvedl v sobotu sedm zákroků, zabránil 0.71 gólu a přidal tři výběhy mimo vápno. Jeho Livesport Rating 8.5 byl v utkání nejvyšší.
Václav Černý naskočil do zápasu 12. kola turecké Süper Ligy na hřišti Konyasporu v 80. minutě za stavu 3:2 pro Besiktas a ve třetí minutě nastavení pojistil tři body pro favorita gólem na konečných 4:2. Sezonní ligové statistiky si vylepšil na 3+1 a za nedělní výkon dostal známku 7.3.
Radek Vítek zaznamenal v Championship druhou nulu po sobě a pátou v dresu Middlesbrough, kterému v utkání 16. kola proti Bristolu pomohl k vítězství 2:0 a udržení prvního místa tabulky. Český brankář si v sobotu připsal tři zákroky, zabránil 0.09 gólu a odnesl si známku 7.1.
Ondřej Deml se v Niké lize blýskl čtvrtým soutěžním gólem po sobě. Naposledy pomohl Podbrezové k bodu, když v utkání 15. kola v Trenčíně vyrovnal v 76. minutě na konečných 2:2. Český záložník v sobotu pobyl na hřišti 85 minut a jeho Livesport Rating 8.9 byl nejvyšší v zápase.
Lukáš Zima se druhým čistým kontem po sobě a šestým v ročníku rumunské Superligy podílel na venkovní výhře Petrolulu nad Dinamem Bukurešť 1:0. Připsal si celkem tři zákroky, zabránil 0.38 gólu a měl 78% úspěšnost přihrávek (39/50). Jeho známka 7.6 byla v hostujícím týmu nejvyšší.
Očima Jana Morávka
"Vladimír Coufal proti Frankfurtu v mých očích i přes prohru odehrál velice dobrý zápas, drží si svůj vysoký standard. I díky tomu si vysloužil smlouvu do roku 2028, což je naprosto logické vyústění i přes jeho 34 let. Je potřeba smeknout před jeho fyzickou připraveností a před tím, jakým způsobem dokáže ve fyzicky náročné Bundeslize ve svých letech bez problémů pilovat lajnu nahoru dolů a držet si i herní kvalitu. Pomalu se v ní blíží k padesáti zápasům v Bundeslize, to je super číslo. Proti Frankfurtu hrál na Kosugiho, který má velké limity, co se týče defenzivní práce. Takže Coufal tam měl docela dost prostoru, často a hojně toho využíval a nasypal do vápna dost centrů. Ten nejlepší už v páté minutě, kdy Kramarič nevyužil hlavou stoprocentní šanci. Nechci říct, že je to stálo výsledek, to určitě ne, ale ten zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Ten zápas byl zajímavý i dvěma neproměněnými penaltami. Zaznamenal jsem, že to byl nejkratší úsek v historii Bundesligy mezi dvěma neproměněnýma penaltami.
Coufal i s Evropskou ligou a s nároďákem pravidelně odehrává devadesát minut. V posledních deseti, možná patnácti dnech čtyřikrát devadesát, což si opravdu zaslouží klobouk dolů. Předtím měl drobnější svalové zranění, kdy ze sestavy na dva zápasy vypadl. Ale i proto, že jeho přímému konkurentovi Gendreymu zdraví naopak absolutně nefunguje a bývá velice často zraněný, musí Vláďa hrát de facto všechno a hraje dobře. Hoffenheim při jeho angažování trefil jackpot, protože absolutně splňuje všechny nároky na německý fotbal. Vysoká intenzita, disciplína dozadu i ofenzivní přesah v podobě gólových centrů a standardek. Od Hoffenheimu se ale celkově čekalo víc. Je to nahoru, dolů, nedaří se jim udělat nějakou sérii výsledků. Do toho mají hodně zápasů i v Evropské lize a hlavně nejsou úplně ve formě jejich ofenzivní hráči. Dá říct, že, Adam Hložek z nich má zatím nejvýraznější čísla a minuty zaslouženě pořád dostává."