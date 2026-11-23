Tvrdá porážka s Leedsem ještě více zvýšila tlak na Alonsa. Chelsea totiž prohrála dva ligové zápasy v řadě, když předtím nestačila ani na Sunderland, a v tabulce Premier League jí aktuálně patří osmá příčka. Na čtvrtý Liverpool ztrácí pět bodů. Podle informací anglické redakce Livesport Zpráv však vedení klubu zatím neuvažuje o další trenérské změně a místo toho chce se španělským koučem pracovat na odstranění současných problémů.
Vedení Chelsea si uvědomuje, že výkony mužstva musí jít nahoru a Alonso potřebuje začít pravidelně sbírat body. Pokud by se situace dál zhoršovala, klub by samozřejmě musel zvažovat další kroky. V tuto chvíli je však prioritou poskytnout trenérovi potřebný čas i podporu. Londýňané si zároveň uvědomují, že potřebují větší stabilitu. Po pouhých 104 dnech totiž skončilo také předchozí angažmá Liama Roseniora a vedení nechce opakovat situaci, kdy se nový projekt ukončí dříve, než dostane skutečnou příležitost se rozvinout.
Dvě posily
Důležitou roli v dalším vývoji může sehrát lednové přestupové období. Alonso by měl dostat prostor k úpravám současného kádru a Chelsea už podle dostupných informací pracuje na příchodu dvou nových hráčů. Největší pozornost se soustředí na záložní řadu a obranu, tedy na pozice, ve kterých klub vnímá největší prostor pro zlepšení.
Vedení momentálně počítá s tím, že Alonso zůstane ve funkci i po skončení aktuální sezony. Pokud se Chelsea podaří najít ztracenou formu a stabilizovat výkony, Španěl by měl dostat možnost pokračovat v započaté práci.
Bezprostředním úkolem je nyní zvládnout nadcházející ligová utkání proti Nottinghamu a Crystal Palace. Právě v nich bude Alonso potřebovat rychlou reakci, aby zastavil výsledkový propad a alespoň částečně zmírnil rostoucí tlak na svou pozici. Na Stamford Bridge mu zatím důvěřují, další zaváhání však mohou situaci výrazně zkomplikovat.