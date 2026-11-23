Guľa přišel do Rigy v lednu 2025 a během svého působení zanechal v klubu výraznou stopu. V loňském roce s ním totiž získal lotyšský mistrovský titul.
Za největší úspěch posledního období lze považovat historický postup do hlavní fáze Konferenční ligy. Přesto se cesty slovenského odborníka a lotyšského klubu nyní rozcházejí. Spolu s Guľou končí také jeho asistenti Norbert Guľa a Peter Argyusi.
Pro Guľu se tak otevírá možnost hledat nové trenérské angažmá. A zajímavá je v tomto ohledu také česká stopa. O slovenského kouče totiž v minulosti vážně stála pražská Sparta. Před třemi lety, kdy na Letné hledali náhradu za odvolaného Pavla Vrbu, patřil právě prostovlasý Slovák mezi nejžhavější kandidáty na uvolněnou pozici. A není tajemstvím, že na seznamu sportovního ředitele Tomáše Rosického byl opravdu vysoko.
Zájem letenského klubu tehdy nezměnil ani fakt, že trenér předtím neuspěl v Plzni ani ve Wisle Krakov. Sám Guľa později přiznal, že ho zájem Sparty mimořádně potěšil. "Se Spartou jsem byl víckrát v nějaké diskuzi, ale interesem po Wisle Krakov jsem byl mimořádně, ale příjemně zaskočený," uvedl před časem v rozhovoru pro deník Sport.
Nyní se situace na Letné znovu dostává do pohybu. Sparta řeší po další porážce budoucnost Briana Priskeho a Guľa je po konci v Rize volný. Zda se jeho jméno znovu objeví v souvislosti s pražským klubem, zatím není jasné.