Čert vem všemožné rekordy, nebo to, že se Schick blíží metě 100 bundesligových gólů. Nejvyšší německá soutěž má totiž jednu báječnou tradici: Nejlepší střelec na konci každého soutěžního ročníku dostává kanón. Jak symbolické!
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V poslední dekádě bylo velmi těžké si tuto trofej vystřílet. Nejdříve dlouho vládl Robert Lewandowski. Pak Bayern našel jinou hvězdu – Harryho Kanea. Polský elegán se stal nejlepším střelcem Bundesligy rovnou šestkrát. Anglický fotbalový gentleman ovládl poslední tři ročníky. A jen třem mužům se v poslední dekádě podařilo nadvládu fotbalových superstar prolomit.
V sezoně 2015/16 se radoval Pierre-Emerick Aubameyang z Dortmundu, když Lewandowského přestřílel o jediný gól. V ročníku 2022/23 stačilo na trofej pouhých 16 branek a cenu dostali společně Niklas Füllkrug z Werderu Brémy a Christopher Nkunku z Lipska. Ale oba vlastně jen využili toho, že Lewandowski právě odešel za dalším snem do Barcelony a Kane byl stále ještě věrný Tottenhamu. Pouhých 16 gólů? Bylo to nejnižší číslo v bundesligové historii.
V průběhu víkendu zasáhla nejen fanoušky Bayernu nepříjemná zpráva: Kane, držitel tří posledních kanónů, utrpěl zranění kotníku a bude několik měsíců mimo hru.
Bundesliga přišla o největší hvězdu, bavorský velkoklub o hlavní oporu a konkurence tuší šanci, boj mistrovskou trofej dostává nový rozměr. Ale příležitost dostávají i střelci. Najednou se znovu otevírá možnost pro ty, kteří by při Kaneově přítomnosti měli šanci minimální.
Tabulku kanonýrů aktuálně vede Füllkrug s 10 góly, Schick má o trefu méně. Na dalších místech je s odstupem dvou branek Michael Gregoritsch z Augsburgu, šestkrát se trefilo dalších pět fotbalistů.
Souboj s Füllkrugem
První pohled na čísla ukazuje, že Füllkrug děkuje za pozici na čele i třem proměněným penaltám. Je v tomto ohledu stoprocentní. A je zjevné, že pokud budou mít Brémy i příště možnost pokutového kopu, pošlou k exekuci borce, který v kariéře chybil jen jedinkrát z 18 pokusů. Střelec Werderu má letos navíc na kontě i jeden gól z trestného kopu. A hraje pro něj i počet odehraných minut. Zatím ve všech zápasech šel na hřiště v základní sestavě a hned šestkrát na něm strávil celých 90 minut.
Naopak Schick hrál celý zápas jen čtyřikrát a jednou v základní sestavě chyběl. Navzdory tomu, že má český útočník odehráno o 65 minut méně, má stejný počet akcí v soupeřově šestnáctce jako Füllkrug, ale zároveň nejvíce gólových šancí (17) ze všech hráčů Bundesligy.
Schick zakončuje v průměru méně než Füllkrug. Konverzi proměňování šancí (47,1 %) má však vyšší než konkurent. Laicky řečeno, bomber z Brém se pokouší střílet i z méně výhodných pozic, český goal-maker se díky výjimečnému výběru místa snaží zakončovat převážně z vyložených pozic a sedm z devíti branek dal z otevřené hry.
Souboj o nejlepšího střelce Bundesligy i vzhledem těmto statistikám zřejmě dál bude probíhat mezi těmito kanonýry.
Ze zadních pozic může ještě útočit i Michael Gregoritsch, jeho sedm tref vzniklo zejména díky absolutní chladnokrevnosti. Hrot z Augsburgu má unikátní čísla produktivity. Ke střele se dostal dvaadvacetkrát a jen v šesti případech netrefil bránu. Velké šance řeší s úspěšností 67 %.
Schick jako zbraň
I tak Schick platí v současnosti za nejnebezpečnějšího útočníka Bundesligy. Jeho xG – tedy počet očekávaných gólů – je souhrnně na hodnotě 6,93, dal tedy o dva góly více, než mu situace umožňovaly. Lepší hodnotu měl do svého zranění jen Kane (7,04).
V této metrice má Schick vůbec nejlepší čísla ve své bundesligové kariéře. V průměru na každý zápas si vypracuje 0,808 očekávaného gólu. Ani v sezoně 2021/22 pod vedením trenéra Gerarda Seaoneho, kdy těžil z práce Floriana Wirtze a Moussy Diabyho, tak vysoká čísla neměl (0,777).
A dokonce ani pod vedením trenéra Xabiho Alonsa, kdy se do ofenzivy s Wirtzem zapojoval i Jeremie Frimpong, neměl Schick tak výsostné postavení (0,676), neboť se o ofenzivní prostor dělil s Victorem Bonifacem (0,701).
Může tedy Schick na konci sezony slavit s trofejí v podobě kanónu? Má na to. Leverkusen mu může pomoci tím, že mu přenechá exekuci penalt. Bayer zatím ještě nekopal ani jedinou. Také by bylo dobré protáhnout čas na hřišti. Zbytek už by měl český zabiják vyřešit sám.
A pokud by se mu podařilo nastřílet nejvíc gólů ze všech hráčů soutěže, stal by se prvním českým fotbalistou s trofejí pro nejlepšího střelce Bundesligy.