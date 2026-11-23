Krize Sparty pokračuje
Výroční večer ke 133. narozeninám Sparty začal tichem. Fanoušci v kotli opustili svá místa a prvních 12 minut své mužstvo nepodporovali – protestem chtěli dát najevo nespokojenost s výkony i směřováním klubu. Po závěrečném hvizdu už Letnou místo ticha zaplnil pískot. Mezitím Sparta stihla proti Liberci promarnit vedení i další důležitou šanci přiblížit se čelu tabulky.
Letenští se přitom prosadili z první vážnější možnosti, jenže v nastavení první půle si opět nepohlídali rohový kop a Lukáš Mašek vyrovnal. Po změně stran pak Mašek proměnil penaltu a střídající Milan Lexa v 73. minutě přidal třetí gól. Sparta tak prohrála 1:3, z posledních devíti zápasů vyhrála jen jeden. Triumf naposledy slavila 25. října, tedy skoro před měsícem.
"Je to velmi špatný výsledek, ale myslím si, že ještě horší byl náš výkon. To, co jsme předváděli během celých devadesáti minut, bylo nepřijatelné a opravdu hodně špatné," nechápal kouč Brian Priske, o jehož budoucnosti bude v pondělí vedení Sparty jednat.
Slavia neprohrává a neinkasuje
Kdyby se dával dohromady výčet nej, která jsou spojována v této sezoně s mistrovskou Slavií, určitě by se na seznamu našlo pár pěkných položek. Tou nejzásadnější je, že sešívaní neprohráli za 15 kol na české scéně ani jednou – to nikdo z jejich konkurentů nedokázal. A proto také svěřenci Jindřicha Trpišovského vedou ligu o parník, což podtrhli výhrou na půdě Olomouce 2:0.
Když už se jim nepovede nasypat soupeři ranec gólů, vědí, že při neprostupné obraně k tomu stačí klidně jeden či dva přesné zásahy. Utkání na Andrově stadionu bylo už pátým ligovým venkovním duelem v řadě, kdy Slavia neinkasovala gól.
Vršovická tvrz padla
Bohemians proměnili v tomto ročníku nejvyšší soutěže svůj stadion v nedobytnou tvrz a dokázali v Ďolíčku obrat o body i Spartu. Za šest duelů navíc inkasovali před vlastním publikem jeden jediný gól. V sobotu večer ale Klokani poprvé v této sezoně na domácí půdě padli a pokazili si tak parádní bilanci tří výher a tří nerozhodných výsledků.
Tři body si z Vršovic odvezla Plzeň. Nutno podotknout, že právě Viktoria byla šťastným týmem. Hned dvakrát totiž zachránila Floriana Wiegeleho od pohromy branková konstrukce. A co víc, o jejím vítězství rozhodl vlastní gól.
Artis zlomil domácí prokletí
Hodně veselo bylo o víkendu v táboře brněnského Artisu, který se dočkal prvního domácího vítězství po postupu do nejvyšší soutěže. Do sobotního večera mohli dělat svěřenci trenéra Romana Nádvorníka cokoliv, jejich domácím maximem však byla remíza. Dosáhli na ni dvakrát, v pěti duelech pak nováček padl.
Do Brna tentokrát zavítal evropskými poháry ošlehaný Jablonec, kterému se ale v poslední době příliš nedaří. A proti Artisu už vůbec ne. Podlehl mu totiž nejprve 11. listopadu v MOL Cupu (1:2) a teď si tým Luboše Kozla krach zopakoval i v Chance Lize, když prohrál ještě výrazněji 1:3. Speciální důvod k oslavě měl i domácí Dominik Sarapata, jenž si připsal první ligový gól.
Vorlický chválen ze všech stran
Lukáš Vorlický se proti Hradci Králové blýskl akcí, která bezpochyby patřila k nejhezčím momentům kola. Ve 26. minutě si na levé straně pokutového území poradil s dvojicí obránců a následně vyslal střelu, kterou si Tomáš Čvančara srazil do vlastní sítě. Gól se sice počítal jako vlastní, ale... "Přál bych si, aby mi ten gól připsali. Už na něj čekám dlouho," řekl po zápase. Po něm jej chválil jak domácí kouč, tak ten hostující. "Nadstandardní výkon," smekl David Horejš, kouč Votroků.
Vorlického paráda Slovácko vrátila do zápasu, který se domácím dlouho nedařilo zlomit. Hradec šel do vedení, po vyloučení Tomáše Petráška sice dohrával v oslabení, přesto ještě před přestávkou znovu skóroval a vedl 2:1. Po změně stran už ale Slovácko přesilovku využilo: během tří minut vyrovnalo a otočilo skóre, v závěru přidalo čtvrtý gól a vyhrálo 4:2. Vorlický mezitím v 61. minutě vystřídal kvůli křečím. "Chci všechny ubezpečit, že mi nic není," uklidňoval následně fanoušky.