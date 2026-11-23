Od té doby na sebe výrazněji upozornil jen před třemi týdny v zápase s Bournemouthem, který pokazil svým vyloučením. Herně je na něj však spoleh. A i v neděli podal vysoký zadák celkově vzato výkon, o nějž se mohl tým opřít. Směrem dozadu i dopředu. Sparta měla podle svého zvyku míč většinu času v moci (61 %) a své akce zhusta rozjížděla právě přes dlouhána s číslem šest na zádech.
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Guddal byl nejčastěji ze všech u míče (101 doteků, druhý Jaroslav Zelený 77), rozdal nejvíc přihrávek (65 ze 76, úspěšnost 86 %). A uplatňoval při tom svou přirozenou přímočarost. Celkem vyslal dopředu 10 dlouhých míčů (na vzdálenost větší než 32 metrů), což je také maximum ze všech hráčů v poli, své pobídky rozdával hodně křídlům. Josimaru Alcócerovi poslal čtyři, z toho jedna byla křížným přenesením hry za obranu přes půl hřiště.
Jeho přínos pro posouvání hry byl výrazně nad úrovní, která je pro hráče na jeho postu typická. Měl i nejvíc pasů do útočné třetiny (17) a také přihrávek směrem dopředu obecně (28). Vedle toho nasbíral tři doteky s míčem v liberecké šestnáctce, ve všech případech jimi připravoval palebnou pozici pro spoluhráče.
Rovněž v defenzivě byl Guddalův výkon nadstandardní. Opět uplatňoval svou výšku, ve vzduchu byl stoprocentní, když vyhrál všechny tři vzdušné souboje. Celkem devětkrát odvrátil míč před vlastní brankou do bezpečí, z toho šestkrát hlavou, opět nejvíc ze všech aktérů utkání. A sedmkrát hasil nebezpečí v ožehavém prostoru u vlastního brankáře.
Také způsobil dva rohy, z nichž jeden později vyústil ve vyrovnávací trefu Liberce. V ten moment však Nor zastavil přihrávku mířící do ohně, jeho akce tak přesně spadá pod označení dobrý obranný zákrok. Nedostával se tolik ke svým typickým kolmým průletům soupeřovými řadami, ten jediný skončil ztrátou a libereckým brejkem, z nějž nic nebylo.
Totéž však neplatí o situaci ze 73. minuty. Se střídajícím Slovincem Enejem Marsetičem sprintovali bok po boku k rohovému praporku, kam mířil zbloudilý míč. Liberecký útočník si Guddala odstavil ramenem tak snadno, jako by byl soupeř z papíru, a uháněl ke sparťanské šestnáctce. Tam vybídl k náběhu Milana Lexu, s nímž se vůbec nechytil Roman Macek, a střelec nerušeně zvýšil na konečných 3:1.
Sparťanskému obránci tohle zaváhání v ratingu nijak zásadně nepřitížilo. Jednalo se totiž o běžný souboj o volný balon daleko od branky v málo nebezpečném prostoru. A mezi ním a gólmanem bylo pořád několik hráčů, kteří mohli pohromě zamezit. Z pohledu dat se tím pádem nejednalo o chybu přímo vedoucí ke gólu a žádné dramatické srážky z toho pro Guddala neplynuly.