Brankář
Matouš Trmal 7.9 (Teplice)
Byl jedním z hlavních strůjců teplického vítězství 2:1 v Ostravě. Připsal si sedm zákroků, včetně chycené velké šance, a podle metriky očekávaných gólů zabránil 0.64 gólu. Inkasoval pouze jednou, přestože na něj mířily střely o hodnotě 1.64 xGOT. Aktivní byl také při rozehrávce, zaznamenal 19 přesných přihrávek a sedm úspěšných dlouhých pasů.
Obránci
Michal Frydrych 7.8 (Baník Ostrava)
Patřil k nejvýraznějším hráčům Baníku, přestože nakonec podlehl Teplicím. Stoper se podílel na gólu asistencí a vedle toho předvedl i několik důležitých defenzivních zákroků. Úspěšně zvládl všechny tři obranné zákroky, připsal si osm získaných míčů a jednou zasáhl do střely soupeře. Výrazný byl také v rozehrávce, když s 85% úspěšností rozdal 57 přesných přihrávek a přidal šest progresivních pasů.
Martin Králik 8.2 (Mladá Boleslav)
Slovenský stoper byl jednou z hlavních postav těsného vítězství 1:0 nad Zlínem. V defenzivě působil jistě, úspěšně zvládl oba obranné zákroky, přerušil tři přihrávky a získal osm míčů. Ještě výraznější byl ale při rozehrávce. Zaznamenal 122 doteků s míčem, rozdal 97 přesných přihrávek a přidal hned 14 progresivních pasů. K tomu navíc vyvezl míč směrem dopředu osmnáctkrát.
Tomáš Král 7.9 (Slovácko)
Slovácku pomohl k výhře 4:2 nad Hradcem Králové nejen jistotou v defenzivě, ale také gólem. Na hřišti dominoval v osobních soubojích, když vyhrál všech pět, včetně čtyř vzdušných. Výborně si počínal také při rozehrávce – z 81 přihrávek jich 75 našlo adresáta a všech 16 pasů v útočné třetině bylo přesných. K tomu přidal devět progresivních přihrávek s 90% úspěšností.
Matěj Hybš 8.0 (Mladá Boleslav)
Předvedl jistý výkon v obraně i kvalitní rozehrávku. Zvládl svůj jediný obranný zákrok a připsal si šest získaných míčů. Důležitý byl také jeho zásah v roli posledního hráče. S 92% úspěšností rozdal 79 přesných přihrávek, z nichž 19 směřovalo do útočné třetiny. Přidal také devět progresivních přihrávek a dvě přihrávky na střelu.
Záložníci
Patrik Hrošovský 8.6 (Plzeň)
Hrošovský byl jedním z hlavních strůjců plzeňského vítězství 2:1 na půdě Bohemians. Připsal si asistenci a vytvořil hned tři velké šance, k tomu přidal dalších pět přihrávek na střelu. Výborně si počínal při kombinaci v útočné třetině, kde našel spoluhráče ve 13 ze 17 případů. Sám navíc třikrát zakončil a ze střel o hodnotě pouhých 0.25 xG vytěžil xGOT 1.17, což dokládá jejich vysokou nebezpečnost.
Matěj Radosta 8.7 (Teplice)
Radosta se stal nejvýraznější postavou teplického vítězství 2:1 v Ostravě a vysloužil si ocenění pro hráče kola. Celých 90 minut byl aktivní především při tvorbě šancí, když připravil hned čtyři střelecké příležitosti a jednu velkou šanci. Jeho očekávané asistence dosáhly hodnoty 0.41 xA. Výkon navíc ozdobil gólem a osmi progresivními vedeními míče. Spoluhráče hledal s velkou přesností – v útočné třetině uspěl v 86 % případů a do pokutového území poslal čtyři přesné přihrávky ze šesti.
Marek Havlík 8.3 (Slovácko)
Při vítězství 4:2 nad Hradcem Králové si připsal asistenci, vytvořil velkou šanci a připravil spoluhráčům další tři střelecké příležitosti. V útočné třetině rozdal 23 přesných přihrávek z 30 pokusů a do pokutového území jich poslal osm. Výrazně se podílel také na progresi hry, když zaznamenal deset progresivních přihrávek.
Merchas Doski 8.1 (Plzeň)
Na levém kraji plzeňské sestavy výrazně podporoval ofenzivu a proti Bohemians připravil spoluhráčům hned pět střeleckých příležitostí. Jeho očekávané asistence dosáhly hodnoty 0.62 xA, vytvořil také jednu velkou šanci a do pokutového území poslal čtyři přesné přihrávky. K tomu přidal deset progresivních pasů a sedm progresivních vedení míče. Jeho výkon měl ale i slabší stránku – soupeři ho dokázali čtyřikrát obejít.
Útočníci
Papalelé 8.3 (Artis)
Výrazně pomohl Artisu k vítězství 3:1 nad Jabloncem, když za 73 minut na hřišti vstřelil gól a vytvořil jednu velkou šanci. Přestože se dostal pouze k jedné střele, dokázal z ní vytěžit branku – její hodnota činila 0.18 xG, zatímco xGOT dosáhlo 0.67. Výrazný byl také v soubojích, vyhrál osm z dvanácti, přičemž v pozemních duelech uspěl v sedmi z osmi případů. Navíc vybojoval pět faulů a dvakrát úspěšně obešel protihráče.
Saidou Alioum 7.9 (Jablonec)
Přestože Jablonec v Brně podlehl Artisu 1:3, Alioum patřil k jeho nejvýraznějším hráčům. Za pouhých 55 minut na hřišti stihl vstřelit gól a třikrát zakončit, pokaždé přitom trefil branku. Ze šancí o hodnotě 0.83 xG dokázal vytěžit xGOT 1.81, což potvrzuje vysokou kvalitu jeho zakončení. Aktivní byl také v soubojích, vyhrál pět z osmi a oba své driblinky proměnil v úspěšné.
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