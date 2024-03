Derby Week: Dva silné týmy, dvě odlišná města, jeden region – bitva o sever Francie

Když se řekne francouzská Ligue 1, většině fotbalových fanoušků přijde na mysl Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, Olympique Lyon, případně AS Monako. Velmi tradičními a také dost úspěšnými adresami jsou však i dva velké kluby ze severu země, z měst Lille a Lens. V jejich vzájemném zápase jde nejen o důležité body, ale také o prestiž a punc nejlepšího týmu regionu. Historicky leží rivalita i v rovině třídního boje bohaté střední třídy a chudých horníků. Derby severu je ve Francii jedním z nejzajímavějších a nejvýživnějších soubojů.

Lille patří mezi největší aglomerace ve Francii. V celé metropolitní oblasti (kterou tvoří například s cyklistikou proslaveným Roubaix) žije víc než milion obyvatel, v samotném městě pak zhruba čtvrt milionu. Leží při hranici s Belgií, sídlí v něm tři univerzity, historicky je centrem obchodu a kultury. Je označováno za moderní, kosmopolitní a světu otevřené.

Lens, které leží jen 35 kilometrů jižněji, je naproti tomu osídleno 32 tisíci lidmi. V porovnání s Lille má také zcela odlišné historické, ekonomické i společenské kořeny. Je centrem rozsáhlé uhelné pánve Nord-Pas-de-Calais, a tudíž hornickým, průmyslovým městem.

Jak pro Lille, tak i pro Lens jsou (menším) rivalem i fotbalisté Valenciennes, které momentálně působí v Ligue 2. P3K / Google Earth

Poslední uhelný důl v Lens ukončil provoz v roce 1986 a obě města už si nejsou ekonomicky a sociologicky tak vzdálená. Zášť a vzájemné opovržení však zůstávají. V současnosti se rivalita projevuje především na hřišti, při Derby du Nord (Derby severu).

Hráči Lille OSC dokázali před třemi lety narušit nadvládu jednoznačného hegemona francouzského fotbalu PSG a získali titul. Tým Racing Club de Lens proháněl slavné Pařížany pro změnu loni – skončil jen o bod druhý. I v aktuálním ročníku útočí oba kluby na co nejlepší pozici zaručující účast v evropských pohárech pro příští sezonu.

Dogy i krev a zlato

Hornická minulost je stále patrná v symbolice RC Lens. V jeho znaku je vyobrazena černá věž a s těžbou uhlí souvisejí i klubové barvy, potažmo i přezdívka týmu. Ta zní Les Sang et Or (Krev a zlato). Červená barva odkazuje na těžkou hornickou práci "na krev", zlatá (žlutá) symbolizuje fakt, že uhlí bylo pro Lens i celou oblast cenné jako zlato.

To jedno přízvisko hráčů klubu, jehož celý název zní Lille Olympique Sporting Club (a proto jej lze často vídat jen pod zkratkou LOSC), je odvozeno od regionu – Les Nordistes (Seveřané). Slavnější přezdívkou týmu, která se používá už víc než 100 let a odrazila se i graficky do klubového loga, jsou však Les Dogues (Dogy). Toto velké psí plemeno má v případě fotbalistů Lille znázorňovat sílu, agresivitu i oddanost klubu.

Lille OSC je proslavené výchovou mladých fotbalistů i skvělým skautingem. Mezi nejslavnější produkty jeho akademie patří Lucas Digne, Benjamin Pavard nebo Belgičané Eden Hazard a Divock Origi. Mezi skvělé vytipované posily a talenty, které se v Lille rozvinuly a rozvíjejí, patří hráči jako Mike Maignan, Gabriel, Sven Botman, Idrissa Gueye, Rafael Leao, Victor Osimhen či Jonathan David.

Kanadský útočník Jonathan David je aktuálně jednou z nejsilnějších Dog v kádru LOSC. Do Lille přestoupil v roce 2020 z belgického Gentu. losc.fr.

Lille získalo ve své historii šest mistrovských titulů. První dva v letech 1914 a 1933 ještě jako Olympique Lillois, což byl jeden z klubů, jejichž spojením vznikl v roce 1944 dnešní LOSC. Poslední triumf je starý pouhé tři roky. V roce 2011 si Dogy doběhly dokonce pro double, když vedle Ligue 1 vyhrály i Coupe de France. Jedním ze stěžejních psů obranářů jejich sestavy byl tehdy i český reprezentant David Rozehnal.

Na vítězství v lize i v poháru dosáhli i rivalové z RC Lens. V roce 1998 byl u tohoto výjimečného úspěchu v červenožlutém dresu i Vladimír Šmicer. V 21. století se Lens několikrát propadlo do druhé ligy. Od roku 2020 je však zpět mezi elitou, kde se navíc okamžitě zařadilo mezi celky aspirující na účast v pohárové Evropě (2021 – 7. místo, 2022 – 7. místo, 2023 – 2. místo).

Celková bilance Derby du Nord vyznívá mírně ve prospěch Lille. To vyhrálo 45 derby, Lens se radovalo ze skalpu regionálního rivala 37×, 36 klání skončilo remízou. Smírně se konkurenti rozešli i v posledních dvou případech (vždy 1:1). Jak dopadne 119. derby mezi Lille OSC a RC Lens? Zápas, který bude v Lille sledovat zcela jistě vyprodaný moderní Stade Pierre-Mauroy pro 50 tisíc diváků, má výkop v pátek 29. března ve 21:00 SEČ.

Další derby týdne

Čtvrtek 28. března

Kolumbie – Primera A

Millonarios – Independiente Santa Fe

Clásico Bogotano (Bogotské clásico)

V Bogotě, hlavním městě Kolumbie, žije osm milionů obyvatel. Populace metropole se v zásadě dělí na dvě poloviny – jedna přeje týmu Millonarios, druhá Independiente Santa Fe. Clásico Bogotano nebo také Clásico Capitalino (Clásico hlavního města) je nejtradičnějším kolumbijským derby.

Pátek 29. března

Irsko – Premier Division

Shamrock Rovers – Bohemian FC

Dublin derby (Derby o Dublin)

Jde o největší derby irského fotbalu. Kromě toho, že oba kluby sídlí v hlavním městě, patří i mezi nejúspěšnější týmy historie. Shamrock vévodí v počtu titulů historickým tabulkám. Mistrem Irska se stal už 21krát. V sezoně 2023 (hraje se systémem jaro-podzim) získal čtvrtý titul v řadě. Bohemian FC se radoval z irského titulu 11krát (naposledy v roce 2009).

Severní Irsko – Irish Cup (pohár)

Glentoran – Linfield

Big Two derby (Derby Velké dvojky)

Belfastské kluby Glentoran a Linfield jsou dvěma největšími v Severním Irsku. Derby "velké dvojky", někdy také "Bel Clasico" (Belfastské clásico) je nejhranějším na světě. Toto klání ve finále Irského poháru bude už vzájemným střetnutím číslo 647. O jejich souboji i dalších derby severoirského fotbalu pojednával Derby Week v prosinci.

Sobota 30. března

Japonsko – J1 League

Kawasaki Frontale – FC Tokio

Tamagawa Clasico (Clásico o řeku Tama)

Kawasaki je jedním z měst, ze kterého se skládá takzvané Velké Tokio, největší aglomerace světa, ve které žije 40 milionů lidí. Fotbalové kluby Kawasaki Frontale a FC Tokio spolu sdílejí rivalitu, která se nazývá podle řeky Tama (japonsky Tamagawa).

Švédsko – Superettan (2. liga)

Sundsvall – Östersund

Norrlandsderbyt (Norrlandské derby)

Östersund je známý především díky biatlonu, v létě se však pozornost místních sportovních fanoušků obrací i k fotbalovému derby proti Sundsvallu. Obě města leží 180 kilometrů od sebe ve středním Švédsku. Derby odstartuje novou sezonu Superettan, druhé švédské ligy.

Německo – Bundesliga

Bayern Mnichov – Borussia Dortmund

Der Klassiker (Klasika)

Střet Bayernu Mnichov s Borussií Dortmund je největším zápasem německého fotbalu. Bayern získal 33 titulů. Borussia je v historických tabulkách na třetím místě s osmi. O jeden triumf víc má na kontě 1. FC Norimberk, naposledy však vyhrál ligu v roce 1968 a aktuálně působí ve druhé nejvyšší soutěži.

Chorvatsko – HNL

Hajduk Split – Dinamo Záhřeb

Vječni derby (Věčné derby)

Chorvatskému fotbalu jednoznačně kraluje (historicky i v současnosti) Dinamo z hlavního města Záhřebu. Největším soupeřem mu je Hajduk ze druhého největšího sídla – Splitu. Za oběma kluby stojí početné a fanatické skupiny fanoušků: Bad Blue Boys (Dinamo) a Torcida (Hajduk).

Švýcarsko – Super League

FC Basilej – FC Curych

Schweizer Klassiker (Švýcarská klasika)

Basilej a Curych patří mezi nejvýznamnější města ve Švýcarsku. Obě leží v převážně německy mluvící části alpské země. Už to je jedním z důvodům jejich vzájemné rivality. Napětí a nevraživost mezi FC Basilej a FC Curych výrazně vzrostly v novém tisíciletí, především pak v roce 2006, kdy se oba kluby utkaly v posledním kole ligy o titul. Derby Week se duelu věnoval podrobněji dříve.

Brazílie – Campeonato Mineiro (státní liga)

Atlético Mineiro – Cruzeiro

Clássico Mineiro (Clásico státu Minas Gerais)

Atlético Mineiro a Cruzeiro jsou kluby z Belo Horizonte, metropole brazilského státu Minas Gerais. Jejich derby se označuje přídomkem mineiro – takzvaným obyvatelským jménem (demonymem) pro něco, co pochází právě z Minas Gerais. Clássico Mineiro se odehrálo už víc než 500krát.

Brazílie – Campeonato Cearense (státní liga)

Fortaleza – Ceará SC

Rei do Ceará (Zápas o krále státu Ceará)

Klub Fortaleza působí na celonárodní úrovni v nejvyšší brazilské soutěži, fotbalisté Ceará SC hrají druhou ligu. V rámci státní soutěže státu Ceará jsou to však dva největší kluby, které se tradičně perou o titul. Oba sídlí v hlavním městě státu – Fortaleze. Sehrály spolu už téměř 600 zápasů.

Neděle 31. března

Nizozemsko – Eredivisie

FC Twente – Heracles Almelo

Twentse derby (Derby regionu Overijssels)

Na prvoligový fotbal bohatá nizozemská provincie Overijssels zažije další regionální derby. Tentokrát se proti sobě postaví Twente Enschede (aktuálně třetí v tabulce) a Heracles Almelo (14.). Města Enschede a Almelo od sebe na samotném východě Nizozemska dělí jen 30 kilometrů.

Almere City – FC Volendam

Markermeer derby (Derby o jezero Markermeer)

V nizozemské Eredivisie dojde i na další regionální derby. Utkají se spolu týmy z měst Almere a Volendam, která leží na protějších březích jezera Markermeer severně od Amsterdamu. Oba rivalové bojují o záchranu v nejvyšší soutěži. Almere má dobrou pozici (12.), Volendam je však poslední (18.)

Francie – Ligue 1

Olympique Marseille – Paris Saint-Germain

Le classique (Klasika)

Dva největší francouzské kluby a jediné, které dokázaly vyhrát některou z evropských trofejí (OM v sezoně 1992/93 první ročník Ligy mistrů, PSG v sezoně 1995/96 Pohár vítězů pohárů). A také celky s nejvyšším počtem francouzských titulů (PSG 11, OM 10). Nejde o derby v pravém geografickém slova smyslu (obě města jsou od sebe vzdálena 750 kilometrů), ale rivalita mezi nimi je obrovská. A to nejen díky sportovní síle obou soupeřů. Vzájemný zápas je soubojem dvou největších francouzských měst. Le Classique je ve Francii bitvou severu proti jihu.

Španělsko – LaLiga

Real Madrid – Athletic Bilbao

El Viejo Clásico (Staré clásico)

Rivalita mezi Realem Madrid a baskickým Athleticem Bilbao je označována jako El Viejo Clásico. Dlouho se totiž jednalo o vůbec nejhranější zápas v rámci španělského fotbalu (než v roce 2011 počet zápasů v rámci El Viejo Clásico předčilo El Clásico mezi Realem a Barcelonou).

Pondělí 1. dubna

Belgie – Jupiler Pro League

Cercle Bruggy – Club Bruggy

Brugse stadsderby (Bružské městské derby)

Club Bruggy je dlouhodobě o mnoho úspěšnějším z bružských týmů. Cercle však aktuálně zažívá skvělou sezonu. Právě začíná nadstavbová část belgické ligy a oba městští rivalové se střetnou ve skupině o titul. Na čtvrté (Club Bruggy) resp. páté pozici (Cercle), je od sebe dělí pouhé dva body.

Dánsko – Superligaen

FC Kodaň – Bröndby Kodaň

Slaget om Kobenhavn (Bitva o Kodaň)

FC Kodaň a Bröndby jsou dvěma nejlepšími kluby v hlavním městě i v rámci celého Dánska. FC Kodaň má na kontě 15 titulů, Bröndby 11. I v aktuální sezoně se městští rivalové perou o nejvyšší příčky. Na prvnín místě je však momentálně Midtjylland. Bröndby je s jednobodovým mankem druhé, FC Kodaň ztrácí na třetím místě tři body.

Irsko – Premier Division

Dundalk – Drogheda United

Louth derby (Derby hrabství Louth)

Mimo Cork a Dublin je Louth jediným hrabstvím v Irsku, které se může pochlubit dvěma prvoligovými kluby. Dundalk je historicky druhým nejlepším celkem v zemi (po Shamrocku Rovers s 21 primáty). Ligu vyhrál celkem 14krát (naposledy v roce 2019). Drogheda získala jeden titul (2007).

Úterý 2. dubna

Německo – DFB Pokal (pohár)

1. FC Saarbrücken – 1. FC Kaiserslautern

Saar-Pfalz derby (Sársko-falcké derby)

Semifinále Německého poháru přináší zápas zajímavý jednak tím, že se utká třetiligové překvapení soutěže Saarbrücken (který vyřadil Bayern, Frankfurt a ve čtvrtfinále Mönchengladbach) a druholigový Kaiserslautern, ale i tím, že se jedná o derby. Obě města jsou od sebe vzdálena necelých 70 kilometrů.

Portugalsko – Taca de Portugal (pohár)

Benfica – Sporting

Dérbi da Capital (Derby o hlavní město)

Velikonoční fotbalovou nadílku zakončí lisabonské derby v semifinále Portugalského poháru. Půjde u o odvetu, první zápas vyhrál v domácím prostředí Sporting 2:1. Oba soupeři se spolu momentálně perou i o čelo ligové tabulky.