Další selhání United: Maguire zmínil naivitu. Jdeme správným směrem, uklidňuje Ten Hag

Manchester United utrpěl v sobotu další šokující porážku, když na Old Trafford padl gólem z 97. minuty s Fulhamem 1:2. Trenér Erik ten Hag (54) ani tak nevzdal boj o elitní čtyřku Premier League, přestože Red Devils mají na Aston Villu osmibodovou ztrátu. Harry Maguire (30) popsal závěr utkání jako naivní.

Bylo to představení, které by přitomní v Divadle snů raději neviděli. Alex Iwobi šokoval Old Trafford, když v sedmé minutě nastaveného času vystřelil Fulhamu vítězství 2:1. Londýnský celek si na půdě United připsal první výhru od roku 2003 a teprve druhou za posledních 61 let.

Rudí ďáblové předtím neprohráli v posledních pěti ligových zápasech, ale rostoucí optimismus narušilo nečekané zaváhání. "Od ledna jsem říkal, že hrajeme pokaždé finále, hodně jsme jich vyhráli. Teď jsme jedno prohráli," řekl Ten Hag.

"Celkově jsme v prvních 60 minutách neudělali dost. Když jsme prohrávali, naše reakce byla skvělá, zejména když jsme vyrovnali. Ale v závěru jsme byli naivní, snažili jsme se o protiútoky s příliš mnoha hráči," řekl střelec jediného gólu Manchesteru Harry Maguire.

United jsou po 26 zápasech na šestém místě tabulky se 44 body, zatímco Villans, kteří v sobotu porazili Nottingham 4:2, jich mají 52. Porážka Rudých ďáblů navíc přišla tři dny poté, co nový spolumajitel Jim Ratcliffe slíbil, že sesadí z trůnu úhlavní rivaly Manchester City a Liverpool.

Ten Hag uvedl, že výhled do budoucna zůstává pozitivní, a poukázal na to, že mužstvo zasáhla zranění. Posledním jménem na seznamu marodů je útočník Rasmus Höjlund, který skóroval ve svých předchozích šesti ligových vystoupeních. Chybí také Luke Shaw. "Musíte vidět širší obrázek, ten vypadá velmi dobře. Jdeme správným směrem. Když máme k dispozici všechny hráče, jsme velmi dobrý tým," dodal trenér.