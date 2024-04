De Bruyne oslavil jubilejní start parádním výkonem v přestřelce s Crystal Palace

Manchester City zvítězil v úvodním utkání 32. kola Premier League na hřišti Crystal Palace 4:2. Ve třetí minutě sice dostal Selhurst Park do varu gól Jeana-Philippa Matety, následně ale začali úřadovat The Sky Blues. Hlavní postavou obratu byl Kevin De Bruyne, jenž se při 250. startu v nejvyšší anglické soutěži za Citizens zaskvěl krásnou ranou do šibenice, k níž po změně stran přidal další trefu i asistenci na vítěznou branku Erlinga Haalanda. Hlavně zásluhou hvězdného Belgičana se obhájce titulu alespoň dočasně dotáhl na vedoucí Liverpool.

Orli z Londýna se v této sezoně sedmkrát setkali s týmy ze současné elitní pětky a šestkrát prohráli. Jediný bod vybojovali právě v prosincovém souboji se Citizens, když se Michael Olise proměněnou penaltou z 95. minuty postaral o jeden z nejpřekvapivějších výsledků sezony. Aktuální forma Crystal Palace ovšem jeho napodobení nenasvědčovala, jelikož od začátku února porazilo jen předposlední Burnley.

Přesto už ve třetí minutě po dlouhé přihrávce od Adama Whartona utekl Mateta hostující obraně a míč s odrazem od levé tyče poslal do brány. Po šokujícím úvodu začali dominovat Citizens. V 11. minutě vyslal zpoza šestnáctky halfvolej Rodri, ale Dean Henderson vytáhl skvělý zákrok.

Honba za vyrovnáním se Manchesteru vyplatila, protože zanedlouho vypálil z levé části velkého vápna De Bruyne a výstavní ranou do vzdálenější šibenice umlčel většinu diváků v Selhurst Parku. O chvíli později se řítil sám na bránu Haaland, ovšem norského kanonýra vychytal rychlým výběhem Henderson. Po půlhodině hry obral soupeře o balon Jordan Ayew a vytvořil přečíslení tři na jednoho, které však sám zakončil střelou do břevna.

Ani ve druhé půli se diváci nenudili. Už ve 47. minutě si ve vápně našel míč Rico Lewis, jenž ho umístil k levé tyči. Hosty bleskový gól uklidnil, zároveň ale nepouštěli balon od kopaček, a tak se k němu Crystal Palace dostávalo jen obtížně. Po hodině hry bylo pro Blue Moon ještě lépe, protože De Bruyne si naběhl ve vápně do volného prostoru a nahrávkou z ostrého úhlu našel před bránou Haalanda, který jednoduše nasměroval míč do sítě.

De Buyneho statistiky proti Crystal Palace. Opta by Stats Perform / AFP

Belgický záložník měl svůj den a za chvíli to znovu potvrdil, když po Rodriho sklepnutí napálil míč k levé tyči a zvýšil vedení Citizens. Orli v závěru zápasu ještě upravili skóre, když centr Odsonneho Édouarda usměrnil do brány Jeffrey Schlupp. Manchester City tak na úvod víkendového programu nezaváhal a došel si pro tři body důležité v cestě za obhajobou titulu.

