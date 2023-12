Eriksen poslal po druhém kolapsu vzkaz Lockyerovi. Radí mu poslouchat své tělo a lékaře

Záložník Manchesteru United Christian Eriksen (31), který zkolaboval na hřišti při zápase s Dánskem na EURO 2020, poslal vzkaz podpory kapitánovi Lutonu Town Tomu Lockyerovi (29), který utrpěl zástavu srdce během sobotního zápasu Premier League v Bournemouthu.

Zápas mezi Bournemouthem a Lutonem byl přerušen v 65. minutě za stavu 1:1 poté, co se Lockyer skácel k zemi bez cizího zavinění. Kapitán hostů byl poté nejprve ošetřen na místě a následně transportován do nemocnice. "Především doufám, že je v pořádku," řekl pro BetFred záložník Eriksen, který sám utrpěl zástavu srdce během zápasu Dánska na Euru 2020 proti Finsku v červnu 2021.

"Četl jsem a viděl jsem, co se stalo, a doufám, že je v pořádku, nic neuspěchá a uzdraví se za podpory rodiny. Držím mu palce, aby byl v pořádku," pokračoval bývalý hráč Ajaxu, Interu nebo Tottenhamu.

Lockyerovi nabídl i svůj pohled na věc: "Moje rada pro něj by byla, aby se rozhodl co nejlépe. Záleží na tom, jak se cítí a co říkají lékaři. A ty by měl respektovat, i kdyby mu třeba řekli, aby dělal něco jiného."

Velšský středopolař zkolaboval také při květnovém vítězství Lutonu ve finále play off o postup do Premier League a později podstoupil operaci, při níž mu byla odstraněna fibrilace síní, načež dostal zelenou k pokračování v hráčské kariéře.

"Musí se rozhodnout se svou rodinou, co bude dál. Měl by si však dát na čas a soustředit se hlavně na sebe," zakončil Eriksen, jemuž jeho zdravotní indispozice nedovoluje nastupovat například v italské Serii A.