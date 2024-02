FPL před 25. kolem: Všechny oči se upírají na Manchester City a Liverpool

Před týdnem jsem vám doporučil koupit Matheuse Cunhu, i když jsem tehdy váhal, zda se přece jen nerozhodnout pro Rasmuse Höjlunda. Realita se ukázala jako bolestivá – Brazilec šel rychle dolů kvůli zranění a Dán si připsal další gól. Doufejme, že tentokrát to bude lepší!

Začíná nám velmi důležitá série zápasů, v níž Manchester City a Liverpool odehrají dvě utkání, v obou budou navíc plnit roli favorita. To znamená, že bychom v našich sestavách měli mít řadu hráčů Citizens a The Reds.

Kdo bude kapitánem?

Manchester City odehraje v tomto kole dva domácí zápasy – proti Chelsea a Brentfordu. To samozřejmě znamená, že při výběru kapitána by se pozornost měla soustředit na hráče Pepa Guardioly. Do popředí se proto dostává Erling Haaland (14,4), Kevin de Bruyne (10,8) a Phil Foden (8,0). Navíc přichází na řadu kolo, kde byste měli vzít v úvahu použití žolíku "Triple Captain", protože lepší příležitosti se už nemusí objevit.

Jaké jsou pochybnosti o Haalandově výběru na post kapitána? Inu, na sociálních sítích kolovala zpráva, že v minulých dnech zemřela Norova babička. Některé weby, které analyzují vše z hlediska Fantasy Premier League, začaly informovat o datu jejího pohřbu a dopadu celé situace na hru útočníka Manchesteru City. Já však doporučuji zamyslet se a lidsky myslet na těžké chvíle norské rodiny.

Nepřistupujme k FPL jako by to byla ta nejdůležitější věc na světě, protože tomu tak zdaleka není. Je to jen hra založená na skutečném životě. Nepřekračujme hranici a nezasahujme do soukromého života hráčů. Pokud hráč FPL nezíská body kvůli životnímu dramatu jednoho z fotbalistů, opravdu by neměl vůči nikomu chovat zášť a už vůbec by se neměl trápit tak triviální záležitostí.

Manchester City hraje v tomto kole na Etihadu dva zápasy – proti Chelsea a Brentfordu. Tam by měla jakákoli analýza této záležitosti skončit. Nebudou to snadné zápasy, ale Citizens v nich budou favority. To samozřejmě naznačuje, že hlavní postavou v jejich ofenzivní sestavě i v naší sestavě by měl být Haaland. Pokud však někdo hledá rozdílového hráče, může sáhnout po De Bruynem nebo Fodenovi, kteří jsou v poslední době ve skvělé formě.

Všechny ostatní volby budou sporné. Stále však zbývají hráči Liverpoolu, kteří také odehrají dva zápasy – venku proti Brentfordu a doma s Lutonem. Situaci na Anfieldu je však z hlediska FPL obtížnější předvídat.

Zároveň bych opět rád připomněl možnost "Triple Captain". Jednou za sezonu si můžete kapitánské body ztrojnásobit, nikoli zdvojnásobit. To je samozřejmě skvělá možnost a měla by být využita v ideální čas. Program Manchesteru City v tomto kole je dost možná nejlepší příležitostí v tomto ročníku, jak tento žeton využít. Samozřejmě se najdou i další dvojkola, ale bude mít potom nějaký tým tak atraktivní herní plán?

Významné návraty

Ve FPL vstupujeme do období, kdy se do hry vrací několik velmi důležitých hráčů. Už v minulém kole se na hřiště v zápase Premier League podíval Heung-Min Son (9,6), který strávil několik posledních týdnů v Kataru s jihokorejskou reprezentací na Asijském poháru. Nyní je zpět v akci a v zápase proti Brightonu si dokonce stihl připsat asistenci. To je samozřejmě důležitá zpráva, protože Korejec je posilou ofenzivy Tottenhamu.

Druhým, pravděpodobně ještě důležitějším návratem, je návrat Mohameda Salaha (13,0). Egypťan byl jedním z hráčů, kteří startovali na Africkém poháru národů. Z toho si ovšem přivezl zranění a poměrně dlouho nebyl k dispozici. Ještě déle svému týmu chyběl Haaland, jenž na marodce strávil téměř dva měsíce. Po návratu nejdražšího útočníka ve hře tentokrát Jürgen Klopp oznámil, že se do zápasové nominace pro tento víkend vrací i nejdražší záložník. Opět budeme přemýšlet, jak je nacpat do sestavy.

Kromě toho stojí za zmínku Bukayo Saka (9,0), jenž po čase našel ztracenou formu. Jméno anglického hráče se objevilo snad v každém textu tohoto seriálu o FPL, přesto se záložník Arsenalu málokdy dostal do dobrých čísel. Nyní však prožívá nejlepší období v ročníku. V posledních třech zápasech vstřelil čtyři góly, přičemž v utkání proti West Hamu dokázal skórovat hned dvakrát. To výrazně ztěžuje jeho odstranění z týmu na úkor Sona či Salaha.

To vše znamená, že brzy může do hry vstoupit další žolík – "Wlidcard". Samozřejmě, pokud někdo tento luxus ještě má, bude si moci brzy rozmyslet, koho si vybrat, protože mít ve hře všechny drahé a vysoce bodující hráče je prostě nemožné.

Koho koupit?

Rasmus Höjlund (7,1) - Toho jsem vám chtěl doporučit už před týdnem, ale tehdy jsem se rozhodl pro Cunhu, který utrpěl zranění. Dán se naopak opět trefil do sítě a stále stojí za to, abyste si ho koupili do svého týmu. Manchester United v poslední době zaznamenává překvapivě dobré výsledky, přičemž sám Höjlund sbírá hodně bodů. Jen v Premier League skóroval v posledních pěti zápasech. Tentokrát se utká s Lutonem a v následujících kolech ho čekají zápasy proti Fulhamu, Evertonu a Sheffieldu. Bude mít tedy příležitost potvrdit dobrou formu.

Gabriel (5,1) - Obrana Arsenalu patří mezi nejlepší v lize, i proto mají Gunners v poslední době dobrou formu a sám Gabriel se také dokáže prosazovat ve vápně soupeře. Brazilec v této sezoně vstřelil v lize už tři góly, z toho dva v posledních čtyřech kolech. Arsenal v nadcházejících týdnech nevynechá ani jeden zápas a bude se potýkat s papírově slabšími týmy. Další příležitost k bodům má obránce v tomto kole, kdy Artetův tým hraje proti Burnley.

Nathan Aké (5,1) - Pep Guardiola má v této sezoně na každý post v obraně dva hráče. Když jsou všichni zdraví, nedá se odhadnout, který z nich do zápasu skutečně nastoupí a který bude sedět na lavičce náhradníků. Tentokrát se však jedná o zranění Joška Gvardiola, takže lze snadno odhadnout, že Aké by měl nastoupit v obou zápasech. U Španěla však není nikdy nic jisté, takže se nedivte, pokud Akému i tak odpočinek dopřeje.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Virgil van Dijk (6,4) – Liverpool čeká v 25. kole dvojzápas proti Brentfordu a Lutonu, následující kolo pak Reds vynechají. Na to je třeba myslet při jednotlivých transferech a přizpůsobit je svému týmu. V minulém kole si obnovil zranění kolene Trent Alexander-Arnold a jasnou volbou je pro mě nyní v obraně Kloppova týmu nizozemský stoper. Ten by měl odehrát od začátku oba zápasy, čímž si u ostatních beků nemůžeme být jistí, např. Andy Robertson se teprve zotavil ze zranění a hrozí, že jeho minutáž bude omezená, Liverpool navíc čeká finále ligového poháru. Věřím, že Van Dijk potvrdí svoje kvality i ve vzduchu a mohl by se prosadit ze standardní situace.

Nathan Aké (5,1) – Dalším týmem, který čekají dva zápasy, je mistrovský Manchester City. Skladbu základní sestavy Pepa Guardioly je třeba brát vždy s rezervou, nicméně po zranění Joška Gvardiola by se měla zvýšit i jistota pozice pro Nathana Akého. Ten nastoupil k posledním osmi ligovým duelům v základní sestavě a předvádí velmi dobré výkony. Guardiola preferuje na levém kraji obrany levonohé hráče a Holanďanovi důvěřuje. Citizens čekají domácí duely s Chelsea a Brentfordem, ve 26. kole navíc budou hrát, konkrétně proti Bournemouthu. Za 5 milionů je Aké výborná krátkodobější varianta do FPL sestavy.

Bukayo Saka (9,0) – Přestože nás čeká double gameweek, je potřeba nezapomínat na hráče, kteří si zahrají pouze jednou, budou se však hodit v našich dlouhodobých plánech. Záložníkem číslo jedna je pro mě v tomto ohledu Bukayo Saka. Arsenal čeká utkání na Turf Moor, kde by měli Gunners potvrdit formu z posledních utkání, kdy se po zimní pauze zlepšily týmové statistiky i čísla anglického záložníka. Svěřenci Mikela Artety panují v obraně, v posledních zápasech se však zlepšili i směrem dopředu. V dalších kolech je čekají zápasy s Newcastlem, Sheffieldem United a Brentfordem, což jsou týmy, které v posledních měsících patří ve statistice očekávaných obdržených gólů do spodní poloviny tabulky.