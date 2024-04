Liverpool ještě boj o titul nezabalil, Fulham načal exekutor přímých kopů Alexander-Arnold

Liverpool zvítězil ve 34. kole Premier League na Craven Cottage proti Fulhamu 3:1. Tým z města Beatles táhnul v prvním poločase Trent Alexander-Arnold (25), který ve 32. minutě přidal svůj šestý ligový gól z přímého volného kopu v kariéře, přičemž jich v historii týmu z Anfield Road jen dva hráči zaznamenali více. Aktivnímu Fulhamu bylo odměnou vyrovnání těsně před změnou stran, avšak po ní na hřišti vládli Reds. Razítkem na jejich výhru znamenající bodové dotažení se na vedoucí Arsenal byla 100. trefa Dioga Joty (27) na anglických trávnících.

Liverpool přijížděl do Londýna po vítězství nad Atalantou v odvetném utkání čtvrtfinále Evropské ligy, které však nestačilo k postupu, a výběr Jürgena Kloppa se tak musel rozloučit s druhou nejprestižnější evropskou soutěží. Pokud to myslel tým z Anfield Road alespoň se ziskem titulu vážně, nemohl si dovolit další zaváhání, sebevědomí mu mohl zvednout fakt, že v posledních 13 zápasech prohrál s The Whites pouze jednou.

Tři minuty po úvodním hvizdu vyprodukoval ze své kopačky dlouhý centr Alexander-Arnold, ale hlavičkující Luis Díaz mířil jen těsně vedle levé tyče. O chvíli později se dostal do vápna Díaz, ale jeho přihrávku pod sebe nasměroval Diogo Jota vedle branky. Na druhé straně zkusil své štěstí ranou z voleje Joao Palhinha, ovšem mířil doprostřed branky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nádherný fotbalový moment připravil ve 32. minutě Alexander-Arnold, jehož výborně zahraný přímý kop zapadl do levé šibenice. O chvíli později chtěl navýšit vedení z dobré pozice Cody Gakpo, ale Bernd Leno vyškrábl jeho pokus nad břevno. V nastaveném čase prvního poločasu doskákal odražený míč do středu vápna, odkud jej uklidil do levého dolního rohu branky Timothy Castagne.

Statistiky Dioga Joty. Opta by Stats Perform

Začátek druhého poločasu byl pro Reds šťastnější. V 53. minutě vystihl přihrávku Harvey Elliott, který posunul míč na Ryana Gravenbercha, jehož střela z hranice vápna zapadla k pravé tyčce. Záložník byl v zápase opravdu při chuti a o chvíli později rozjel kombinaci, na jejímž konci pálil Diogo Jota, ten ovšem trefil pouze Lena. Portugalec své zahozené šance nemusel litovat, neboť v 72. minutě dokázal zakončit protiútok křižnou střelou na vzdálenější tyč. Minutu před koncem doběhl vyražený balon Rodrigo Muniz, ale z úhlu pálil do boční sítě.

Liverpool tak potvrdil proti Fulhamu roli favorita a udržel reálnou naději na zisk titulu. V dalším kole se představí 24. dubna v městském derby na hřišti Evertonu, Chalupáři přivítají o tři dny později doma Crystal Palace.

Tabulka Premier League