Liverpool v létě čeká řada změn a hrozí i prodej Salaha. Náhrada by mohla přijít z Juventusu

Liverpool větří možnost ovládnout v aktuální sezoně Premier League, i přes možný úspěch ale čekají v létě tento klub výrazné změny. Tou zásadní je konec německého stratéga Jürgena Kloppa. Již tento fakt by mohl být signálem nové éry Reds. A zásah by mohl být učiněn i směrem do kádru a nejednalo by se jen o kosmetické úpravy.

Prodej egyptského kanonýra Mohameda Salaha už není na Anfield Road tabu. Liverpool několikrát odolal lukrativním nabídkám z Blízkého východu, ale zájem ze strany saúdských pokušitelů přetrvává. Poslední skloňovaná suma má se má pohybovat kolem 150 milionů liber, což je lákavé i pro tradiční anglický klub.

S příchodem nového trenéra by mohlo v kabině Reds dojít k výrazným změnám a prodej Salaha by nemusel být jedinou. O svém setrvání v klubu není přesvědčen například ani klíčový stoper klubu Virgil van Dijk. V důsledku toho se již objevují spekulace, kteří hráči by mohli do Liverpoolu v letním přestupovém okně přijít.

Statistiky hráče. Livesport

V případě prodeje Salaha nebude mít Liverpool o finance nouzi a mohl by je napumpovat do posil. Podle italského listu La Gazzetta dello Sport má být hlavním předmětem zájmu směrem do ofenzivy opora Juventusu Federico Chiesa.

Šestadvacetiletý forvard vykazuje dobré výkony na hřišti, ale jednání se Starou dámou o lepší smlouvě zatím nevedou ke zdárnému konci. Před pár týdny bylo jeho jméno spojováno s Chelsea, ale někdejší tvář Fiorentiny setrvala v Turíně. Liverpool by mohl být ale přesvědčivější a italského reprezentanta zlákat.