Už jen šest zápasů na lavičce Liverpoolu. Můžeme se soustředit na ligu, říká po vyřazení Klopp

Už jen na jedné frontě bude se svým souborem válčit Jürgen Klopp (56). Německý trenér Liverpoolu hledal po vyřazení z Evropské ligy s Atalantou pozitiva. "Můžeme se soustředit na ligu," uvedl kouč, jehož čeká posledních šest zápasů na lavičce celku z Anfield Road.

Po prvním zápase na Anfieldu prohrával Liverpool s Atalantou 3:0. Ve čtvrtečním odvetném zápase sice Mohamed Salah z penalty brzy náskok soupeře snížil, Kloppovi svěřenci však další góly nepřidali a i přes vítězství 1:0 po součtu obou zápasů vypadli.

"Jsem zklamaný, že jsme nepostoupili, ale ne frustrovaný nebo naštvaný. Teď se můžeme soustředit na ligu a to také uděláme," řekl Klopp novinářům a vzápětí dodal: "Máme pár dní na zotavení a pak hrajeme s Fulhamem, což bude ošidné, ale dáme do toho absolutně všechno. To je teď naše soutěž."

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Třetí Liverpool má v tabulce anglické Premier League stejný počet bodů (71) jako druhý Arsenal, ale zaostává za ním rozdílem branek. Oba celky pak shodně ztrácejí dva body na vedoucí Manchester City.

Jeden z novinářů se Kloppa dotázal na současnou Salahovu formu, neboť egyptský forvard mimo pokutové kopy v dubnu střelecky mlčí. "Ta penalta byla superpřesvědčivá. Super penalta, pak další šance, to bylo samozřejmě smolné, ale není to poprvé, co takovou šanci promarnil," uvedl Klopp a obratem doplnil: "Nijak zvlášť mě to neznepokojuje. Tohle útočníci dělají, tohle se jim stává, tak to prostě je."