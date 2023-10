Nepřestoupil jsem k Saúdům kvůli penězům, brání se kritice Veiga. V Al Ahlí chce růst

Když v létě zamířil do Saúdské Arábie, zpustil poplach. "Ostudné," ulevil si Toni Kroos (33) pod tweet novináře Fabrizia Romana, který oznámil přestup Gabrigo Veigy (21) do Al Ahlí. O španělský talent, který toho času patřil Celtě Vigo, totiž stály velkokluby v čele s Barcelonou, Realem Madrid, či Liverpoolem. Fotbalová veřejnost "obviňovala" mladíka, že míří za petrodolary, on se nyní brání.

Pro mnohé to byl velký šok. Však přestupy do Saúdské Arábie se týkaly spíš hráčů v pokročilém fotbalovém věku. V drtivé míře to byli hvězdní třicátníci, které zlákal saúdský projekt.

Mladý hráč, jakým je španělský záložník, který v uplynulém ročníku La Ligy odehrál 36 zápasů a vstřelil 11 branek a na další čtyři přihrál, se na východ do té doby nevydal. Chvíli to navíc vypadalo, že Veigu nakonec získá Neapol, která byla připravena aktivovat prodejní klauzuli 40 milionů eur (téměř miliardu korun).

Jednání nakonec ztroskotala a mladý záložník si jako náhradní variantu zvolil klub Al Ahlí, kde se stal spoluhráčem brankáře Edouarda Mendyho záložníka Francka Kessieho, Roberta Firmina či Riyada Mahreze. Klub od léta vede trenér Mathias Jaissle, jenž předtím působil v Salcburku. Právě Jaissle měl být klíčovým faktorem, který španělského reprezentant do 21 let přesvědčil k tomu, že se jedná o dobrý krok.

"Byla to nejlepší možnost. Rozvíjet se jako hráč pod mladým trenérem, být v týmu plným hvězd a v neustále se rozvíjející lize," obhajuje svůj přestup s odstupem času Veiga.

Na nové adrese si za tři roky přijde na 30 milionů eur. "Je to smlouva, která změní nejen život Gabriho, ale i jeho rodiny. Je důležité si uvědomit, že to nabízí příležitost i pro jeho blízké," hájil v létě mladíkův přesun trenér Celty Rafa Benítez.

Jenže sám hráč po necelých sedmi týdnech v novém klubu tvrdí, že finance nebyly hlavním důvodem transferu na Blízký východ. "Nepřestoupil jsem se k Saúdům jen kvůli penězům," brání se Veiga. Herně to však z jeho strany zatím není ono. Alespoň tedy řečí čísel – v novém působišti totiž zatím odehrál pět ligových duelů, v nichž nezaznamenal gól ani asistenci.

Španěl si i tak stojí za svým: "Jsem stoprocentně hrdý na své rozhodnutí."