Juventus v Neapoli znovu vyhořel a odevzdal všechny body, Jankto ukončil dlouhé čekání na gól

Neapol poprvé od konce září opanovala dvě utkání Serie A za sebou, když porazila ve 27. kole na vlastním hřišti Juventus 2:1. Za třemi body nasměroval tým Chviča Kvaracchelia (23). Bianconeri sice vyrovnali, v závěru ale domácí dostali možnost zahrávat penaltu, a dosáhnout tak na páté po sobě jdoucí vítězství nad Starou dámou na svém stadionu v řadě. Pokutový kop sice nejprve zahodil Victor Osimhen (25), s úspěšnou dorážkou Giacoma Raspadoriho (24) už však pod Vesuvem propukla nefalšovaná euforie. Důležité tři body si připsalo také Cagliari, které vyhrálo na půdě Empoli 1:0, přičemž o jedinou branku zápasu se postaral Jakub Jankto (28).

Po opatrném úvodu z obou stran zahrozili jako první Neroverdi. Andrea Consigli se prezentoval přesným výkopem přímo na kopačku Domenica Berardiho. Ten si ideálním dotykem posunul míč do běhu, ale po jeho centru pálil Kristian Thorstvedt pouze doprostřed branky, kde byl připravený Lorenzo Montipó.

Na druhé straně si na hranici šestnáctky vytvořil prostor pro zakončení slovenský reprezentant Tomáš Suslov. Jeho pokus levačkou ale Consigli zneškodnil a poradil si také s dorážkou Juana Cabala.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Krátce po změně stran těžil z aktivity Cabala na levé straně Suslov. Ten svou ránu zevnitř pokutového území otřel ještě o nohy Daniela Bolocy, nicméně Consigli byl opět připravený. Vzápětí se k exekuci přímého kopu z nadějné pozice postavil Berardi, avšak jeho obstřel skončil jen těsně vedle vzdálenější tyče.

O chvíli později pláchl jinak aktivnímu Cabalovi střídající Samu Castillejo, ale místo střely zvolil zpětnou přihrávku, která vyhnala jeho spoluhráče z nadějné palebné pozice. V 79. minutě se na polovině hřiště zamotal balon pod nohy Matheuse Henriqueho, toho využil Šwiderski, jenž utekl hostující defenzivě a následně poslal míč kolem bezmocného Consigliho.

Juan Cabal odehrál skvělý zápas. Opta by Stats Perform

Cagliari přerušilo sérii nevýrazných výkonů, když zvítězilo na hřišti Empoli 1:0. Domácí se v duelu dvou celků s naprosto odlišnou formou sice prosadili jako první, jejich gól z 62. minuty ovšem odvolal videorozhodčí.

Na druhé straně poté zaúřadoval český záložník Jakub Jankto, který svou první trefou v dresu Rossoblu zajistil svému týmu první letošní výhru mimo vlastní stadion. Celek ze Sardinie přesto setrval v zóně sestupu.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Fotbalisté Frosinone remizovali na vlastním stadionu s Lecce 1:1. Vyrovnané úvodní dějství zakončil v nastavení gólem Walid Cheddira, jenž otevíral střelecký účet Canarini i v minulém utkání s Juventusem. Marocký forvard se po změně stran předvedl v horším světle, když při pokutovém kopu hostů předčasně vběhl do vápna a penalta se opakovala. Druhý pokus již s klidem proměnil Nikola Krstovič.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Na nevydařený předchozí duel dal už ve druhé minutě málem zapomenout Charles De Ketelaere. Belgičan se procpal k přízemnímu centru z levé strany, z ideální pozice uvnitř vápna však trestuhodně přestřelil.

Lukasz Skorupski proto musel do akce až v závěru úvodní čtvrthodiny, kdy výborným zákrokem vyrazil povedenou ránu Lookmana na zadní tyč. Ve 28. minutě už ale Nigerijec mohl slavit poté, co do odkryté sítě dorazil pokus Davideho Zappacosty.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Chvíli po změně stran dělily Riccarda Calafioriho centimetry od vyrovnání, když jeho prudkou hlavičku po rohovém kopu zkrotil až na brankové čáře Marco Carnesecchi. Domácí gólman ale před hodinou zápasu přece jen inkasoval. Po faulu Teuna Koopmeinerse totiž nařídil rozhodčí pokutový kop, který s přehledem proměnil Zirkzee.

Zlepšený výkon Rossoblu přetavil ve druhý zásah o čtyři minuty později Ferguson, jehož pohotový volej zapadl do levé části brány. Chrti se následně zatáhli do defenzivy a do žádné větší šance Nerazzurri nepustili.

Jako první zahrozil v 10. minutě Dušan Vlahovič poté, co ho milimetrovým centrem oslovil Federico Chiesa. Srbský kanonýr však hlavičkoval těsně vedle. Nejlepší střelec Staré dámy se po půlhodině hry hnal úplně sám na domácí bránu, jenže znovu neměl štěstí a při pokusu přelobovat Alexe Mereta orazítkoval pravou tyč.

Skóre se proto měnilo až ve 42. minutě, kdy zdařilým volejem i díky lehké teči jednoho z obránců rozradostnil fanoušky Neapole Kvaracchelia. V samém závěru prvního dějství dostal další obrovskou možnost Vlahovič. Ten nikým nehlídaný napřáhl po chybě soupeře z hranice šestnáctky, rozvlnil však pouze boční síť.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Další šanci spálil Juventus chvíli po změně stran, když Andrea Cambiaso z ideální pozice uvnitř vápna přestřelil. Po tomto varování se Gli Azzurri viditelně zatáhli a soustředili se výhradně na defenzivu. Pasivní přístup se však Neapoli nevyplatil, neboť v 81. minutě vyrovnal fantasticky umístěnou přízemní ranou Chiesa.

Krátce nato ovšem přišlápl střídající mladíček Joseph Nonge ve vlastní šestnáctce nohu Osimhena a sudí nařídil penaltu. Tu sice sám domácí útočník neproměnil, balon po zákroku Wojciecha Szczesného nicméně dorazil do sítě důrazný Raspadori.

Tabulka Serie A