Livesport Daily #200: Calzona u reprezentace i v Neapoli? Riskantní projekt, říká novinář

Italský trenér Francesco Calzona (55) se tento týden odhodlal k poměrně nevídanému kroku. Přijal totiž nabídku z Neapole a povede současně dva týmy – právě mužstvo úřadujících italských šampionů a k tomu i slovenskou reprezentaci, kterou dovedl na Euro a bude ji připravovat na blížící se turnaj. Může to fungovat anebo jde prakticky od začátku o projekt, který nemůže dopadnout dobře? Na to se dnes v podcastu Livesport Daily ptáme slovenského novináře, sportovního redaktora RTVS a komentátora slovenské mutace Livesportu Tomáše Kotlárika.

"Je to neuvěřitelná věc. Francesco Calzona přebírá čtyři měsíce před mistrovstvím Evropy tým italských šampionů. Kdyby šampionát nebyl, hrála by se jen kvalifikace, tak budiž. Ale jít do toho před Eurem, tak to je opravdu šílené, super těžké a neumím si představit, co se bude dít, pokud by Slovensko na Euru selhalo," říká v úvodu dnešního podcastu Kotlárik. "Slovenští fanoušci ho pak podle mě sežerou. A asi i odborníci, kteří se u nás vyjadřují v tom smyslu, že Calzona teď bude dávat víc prostoru práci v klubu než v reprezentaci."

"A ještě jedna zajímavá věc zazněla od bývalého fotbalisty Vladimíra Goffy. Ten říkal, že nejvíc kritiky si zaslouží Neapol, že oslovila takhle krátce před Eurem trenéra, který je pod smlouvou. A něco na tom je, volných trenérů je spousta. Samozřejmě, i oni tím jdou do risku, ale svým způsobem souhlasím s tím, že je to dehonestace role reprezentačního trenéra," popisuje nálady na Slovensku Kotlárik.

Ten v podcastu vysvětluje i postoj Slovenského fotbalového svazu. "Minulý týden podepsali s Calzonou novou smlouvu až do roku 2025 s opcí. Možná už věděli o zájmu Neapole a spekulují s tím, že kdyby si ho v Itálii chtěli nechat i pro příští sezonu, museli by za něj Svazu zaplatit vysoké odstupné. V tomto směru to má náš Svaz dobře podchycené," dodává Kotlárik.

